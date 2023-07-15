美股漲跌互見 道瓊連五紅周漲近2.3%

受益於美國聯準會的升息政策，周五公布的大型銀行財報業績亮眼，摩根大通、富國、花旗營收均超預期；另外，美國密西根大學公布的消費者信心指數超預期攀升，並創2021年9月以來新高。但強勁的經濟數據並沒有降低聯準會官員升息的預期，美股主要指數周五幾乎全數收黑。

道瓊工業指數上漲113.89點，或0.33%，以34,509.03點作收，連續第五個交易日上漲，本周漲幅為2.29%，創今年3月以來最佳單周表現；標準普爾500指數下跌4.62點，或0.10%，收4,505.42點；那斯達克指數下跌24.87點，或0.18%，收14,113.70點；費城半導體指數下跌46.720點，或1.23%，收3,750.414點。

數據方面，本周四公布的生產者價格指數（PPI）表明通膨進一步放緩，投資人認為聯準會終於在對抗通膨中獲勝，升息周期將結束，令市場瀰漫樂觀情緒。而美國密西根大學公布的7月美國消費者信心初值為72.6，遠高於市場預期的65.5。

但聯準會仍有可能在本月繼續升息，近期鷹派官員們不斷放風聲，主席鮑爾日前在歐洲的央行活動上曾一再放鷹，稱他不排除連續升息的可能性。聯準會理事華勒（Christopher Waller）在30日也表態，Fed應該在接下來至少兩場會議升息2碼。 顯示經濟數據強勁並不會讓聯準會認為打擊通膨的目標已達成。

週五摩根大通、富國銀行、花旗銀行相繼公布財報，拉開美國第二季財報季的帷幕。儘管這三家大型銀行的財報均超預期，但市場對本度財報的預期仍保持悲觀態度，財報公布後，盤初漲近3%的摩根大通收漲0.6%、富國銀行收跌12%、花旗銀行收跌4%。分析師預測標普500指數的公司營收將下跌約7%，這將會是自2020年第二季以來最糟糕的季度營收表現。

（工商時報 陳彥綺）

《美股》收盤速報

美股周五漲跌互見，除了道瓊上漲，其餘主要指數下跌，標普略微下跌0.1%，台積電ADR跌0.41%。在財報季開始的第一天，大多數銀行和金融股下挫。但三大指數均錄得周線的上漲。

摩根大通上漲0.6%，富國銀行則下跌0.3%，而標普500銀行指數下跌0.9%。兩家大銀行都公佈了較高的季度獲利表現，但均表示，它們留出了更多資金，以用於應對預期的商業地產貸款的損失。

在其它金融公司的財報中，花旗集團(Citigroup)在公布季度利潤大跌之後，股價下跌4%。而貝萊德(BlackRock)在公布季度營收下降後，股價下跌1.5%。

對基準指數拖累較大的是能源股和金融股的下跌，分別跌2.8%和0.7%。

聯合健康集團(UnitedHealth)在公布優於預期的業績之後，股價出現反彈，上漲7.2%，協助道瓊的走高。其他健康保險公司的股票也有上漲，Humana最終漲2.5%，Cigna升4.7%。

Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche表示：「今年以來，我們的股價大幅反彈，這是基於對優於預期獲利的預期」。「但是我們現在看到的、並且可能持續到夏季結束，就是有一點疲勞，對於股價可能的大幅上漲缺乏信心」。

根據Refinitiv資料，預計第二季標普500成分股的獲利將為年減8.1%，但大多數公司業績往往都會優於預期。

在本周，道瓊指數上漲2.3%，標普500上漲2.4%，那斯達克上漲3.3%。今年迄今，標普500仍上漲17%。

特斯拉上漲1.3%；該公司將為首家公布財報的成長型巨頭，預計在下周三盤後公布財報。

周五美國股市成交量為107.2億股，而過去20個交易日平均成交量為110.4億股。

★四大指數

美股道瓊上漲113.89點或0.33%，收34,509.03點。

NASDAQ下跌24.87點或0.18%，收14,113.70點。

S&P500下跌4.62點或0.10%，收4,505.42點。

費城半導體下跌46.72點或1.23%，收3,750.41點。

★11大類股

醫療類股(SPXHC)漲1.50% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.35%

非必需消費類股(SPLRCD)漲0.27% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.02%

科技類股(SPLRCT)跌0.15% 工業類股(SPLRCI)跌0.33%

公用事業類股(SPLRCU)跌0.41% 原物料類股(SPLRCM)跌0.58%

通訊服務類股(SPLRCL)跌0.61% 金融類股(SPSY)跌0.68%

能源類股(SPNY)跌2.75%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲0.75%，收345.24美元。

蘋果(AAPL)上漲0.08%，收190.69美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.28%，收134.68美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.71%，收125.42美元。

特斯拉(TSLA)上漲1.25%，收281.38美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌1.45%，收308.87美元。

蘋果(AAPL)上漲0.08%，收190.69美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.28%，收134.68美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.71%，收125.42美元。

網飛(NFLX)下跌1.88%，收441.91美元。

3.其它焦點股

甲骨文(ORCL)上漲1.55%，收119.27美元。

特斯拉(TSLA)上漲1.25%，收281.38美元。

微軟(MSFT)上漲0.75%，收345.24美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.71%，收125.42美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.28%，收134.68美元。

蘋果(AAPL)上漲0.08%，收190.69美元。

應用材料(AMAT)上漲0.06%，收142.74美元。

超微(AMD)上漲0.02%，收115.94美元。

IBM(IBM)下跌0.39%，收133.40美元。

高通(QCOM)下跌0.45%，收122.56美元。

美光(MU)下跌0.70%，收64.08美元。

輝達(NVDA)下跌1.10%，收454.69美元。

德州儀器(TXN)下跌1.24%，收180.85美元。

Meta(Meta)下跌1.45%，收308.87美元。

恩智浦(NXPI)下跌1.84%，收212.54美元。

英特爾(INTC)下跌2.13%，收33.15美元。

思科(CSCO)下跌2.23%，收50.38美元。

★台股 ADR

台積電下跌0.43美元或0.41%，收105.14美元，換算台股價格為649.62元。

聯電上漲0.02美元或0.26%，收7.81美元，換算台股價格為48.25元。

日月光上漲0.19美元或2.39%，收8.14美元，換算台股價格為125.73元。

中華電信上漲0.36美元或0.97%，收37.41美元，換算台股價格為115.57元。

延伸閱讀

美國升息近尾聲？聯準會官員開始放風聲

Fed理事華勒支持多次升息2碼

銀行股報喜 美財報季好兆頭