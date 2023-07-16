市場關注本周數據會否影響Fed對前景判斷

美國本周沒有公布太多重要的經濟數據，但隨著聯準會（Fed）在月底舉行7月貨幣政策會議的時間愈來愈接近，數據反映美國經濟的任何變化，都可能影響投資人對Fed貨幣政策方向的看法。

雖然美國6月消費者物價指數（CPI）年增率下降至3％創兩年新低，讓外界預期Fed的升息周期可望結束，但由於近期油價持續回升，通膨率仍超過Fed的2％目標水準，因此投資人仍十分關切美國經濟數據的表現。

本周與製造相關的數據，分別是17日的7月紐約帝國州製造業指數，18日的6月工業生產與產能使用率，20日的6月費城Fed製造業指數。

在通膨壓力有持續降溫跡象後，外界想了解是否有助刺激製造業景氣回升。

與房市相關數據，有18日的NAHB房市指數，19日的6月房屋開工與營建許可，20日的6月成屋銷售。

儘管美國30年期房貸利率近期逼近7％，讓人擔心房市進一步受衝擊，但紐約曼哈頓豪宅市場近期卻有回溫跡象，市場好奇這是整體房市有擺脫谷底的前兆，還是房市開始各走極端。

與消費和就業相關數據，分別是18日的6月零售額，和20日的上周初領失業救濟金人數。

其中，5月零售額年增1.6％，增幅高於4月的年增1.2％，結束年增幅度連續三個月縮小的局面。市場關心6月零售額的表現，能否反映民眾的消費持續加速成長。

另外，19日公布的美國上周原油庫存可能影響油價表現。紐約西德州與倫敦布蘭特兩大油價，分別在12日升破75美元和80美元大關。

在OPEC＋持續減產來支撐油價回升的同時，市場十分關心在暑假能源需求旺季期間，油價持續走高會否讓美國持續下降的通膨壓力再次升高，從而影響Fed的貨幣政策走向。