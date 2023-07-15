危機入市加碼買進 這類股巴菲特最愛投資

股神巴菲特(Warren Buffett)近期又加碼能源股，在7月10日時，巴菲特擁有的波克夏集團(Berkshire Hathaway)宣布同意加碼33億美元，買下美國馬里蘭州 Dominion Energy公司旗下一項液化天然氣（LNG）出口事業案的股權。

據彭博社報導，在波克夏宣布投資之後，波克夏對於馬里蘭州這座 Cove Point LNG 出口站的股權占比將增加至75%，其餘25%股權由加拿大基礎建設公司博楓（Brookfield Infrastructure Partners）旗下的一個部門持有。

這並不是巴菲特第一次投資這項事業，波克夏集團於2020年首次投資Dominion Energy的LNG出口廠站Cove Point，該廠站每年的液化天然氣出口量可達525萬噸，並和日本企業如東京瓦斯(Tokyo Gas Company)、住友商事(Sumitomo Corporation)等重要客戶擁有長期簽約。

巴菲特喜歡布局有護城河的產業，擁有稀有獨佔權的供給商就是他喜愛的投資類型，目前統計全美僅有7處在運營中的LNG出口設施，巴菲特精準投資，這筆交易使得波克夏成功獲得其中一個LNG出口設施的控制權，而此時正是LNG在經濟和地緣政治上，重要性日益提升的時刻。

去年俄羅斯入侵烏克蘭後，天然氣價格大幅上漲，美國通過出口液化天然氣來協助歐洲應對俄羅斯的天然氣供應中斷，確保西歐國家的能源供應穩定，Dominion Energy表示，出售股權給波克夏後所得的交易款項將用於償還債務，他們計劃在今年第三季舉行法說會，向投資者介紹公司最新的營運策略和財務展望。

持續買進西方石油 持股達24.9%

過去一年來，巴菲特積極布局能源石油類股，從2022年8月開始，巴菲特就持續買進西方石油公司(Occidental Petroleum)及石油巨頭雪佛龍公司(Chevron)的股權，或許是看準未來能源供給投資趨勢，巴菲特的投資力道逐漸加大，據今年5月底SEC（美國證券監管會）文件顯示，巴菲特持續加碼了約2.75億美元於西方石油公司，這讓波克夏擁有的西方石油股票數量大增至2.219億股，持股比例達到約24.9%，按西方石油最新58.7美元的收盤價計算，這部分股票價值約為130億美元。

據SEC資料顯示，巴菲特整體持有西方石油的成本落在約51美元至55美元之間，過去一年該公司股價最高曾經到達76美元，讓巴菲特創下了約38%的帳上獲利，而他以長期投資聞名，且向來喜歡在危機時進入市場，今年以來西方石油股價雖持續下跌，巴菲特還是持續買進，秉持其恩師葛拉漢(Benjamin Graham)的「安全邊際(Margin of Safety)」投資哲學，巴菲特認為在股價下跌時購買，更能創造出穩定的獲利成績，且能避開股票過熱的追高行為。

除了低點買入，該公司的股票配息也確保巴菲特的投資可以獲得更多保障，因波克夏還額外持有西方石油的優先股，股息殖利率約為8%，且同時也持有西方石油8400萬份認股權證，可以以每股約59美元的行使權買入該公司普通股。

這樣的長遠眼光其實從4年前就開始布局，波克夏在2019年時為西方石油提供了融資支持，協助他們收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum），波克夏的條件是能夠收購西方石油發行的優先股和獲得認購權證，巴菲特在今年波克夏股東會上便公開讚揚了西方石油的管理團隊和業務績效，特別稱讚了執行長霍盧布（Vicki Hollub）的雄心壯志和創新策略。巴菲特也強調，他沒有計劃要完全收購這家公司，也不打算取得該公司的控制權，因為他認為西方石油目前有一個出色的管理層在有效地運營著公司。

巴菲特對能源股的配置，目前占波克夏投資組合高達10%，繼蘋果公司、金融類公司之後，成為第三大的持有產業，看好未來的能源商機，巴菲特的投資動向將持續成為全球投資人的矚目焦點。

（朱偉銓）

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