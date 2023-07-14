「寒冬」將盡？比特、以太等加密貨幣暴漲

隨著監管方面的陰霾逐漸散去，加密貨幣產業開始出現寒冬將盡的跡象。

一連串監管與投資方面的好消息開始改變沈寂了好幾個月的加密貨幣市場。周五盤中，加密貨幣紛紛測試年內高點。

根據Bitstamp交易所報價，隔夜比特幣觸及31,818美元，創下2022年6月以來新高。今年以來，這個全球市值最大的加密貨幣上漲超過90%，近一個月來就漲了近30%。

第二大加密貨幣以太幣在隔夜市場創下3月以來的最大單日漲幅。

獲美國法院裁定可以在公共的加密貨幣交易所合法出售，瑞波幣（Ripple）飆漲73%。

加密資產管理公司Astronaut Capital投資長Matthew Dibb表示，監管環境正在發生變化，而根據我們過去24小時所見，事情可能變得更好。

瑞波幣訴訟告捷，亦觸發被稱為「山寨幣」（Altcoin）的小型加密貨幣反彈，Solana、Matic和Stellar漲幅介於15%～50%，加密貨幣交易所Coinbase周四股價飆漲24%，並創下一年來新高。

加密貨幣避險基金Alt Tab Capital營運長Greg Moritz表示，如果中心化（centralised）的加密貨幣項目不屬於證券，那麼商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）比較有可能成為該產業主要的監管機關，而這是幣圈普遍比較想要看到的結果。

目前加密資產的交易價格已經接近或高於去年11月FTX交易所破產時的水準，這場風暴將該產業一把推入所謂的「加密貨幣寒冬」（crypto winter）。

（時報資訊 柯婉琇）

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