驚動Fed！泰勒絲演唱會創46億美元商機

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）時代巡迴演唱會（The Eras Tour）帶來的經濟效益，引發美國聯準會（Fed）注意，在最新的褐皮書報告中，Fed表示，泰勒絲的演唱會大幅帶動費城的酒店業，她於5月份的演唱會為費城帶來自疫情開始以來酒店收入最好的一個月。

泰勒絲此次在全球五大洲和美國17個州舉辦131場演唱會，對當地經濟的顯著影響，大陸媒體報導，這次巡演吸引了全美各地成千上萬的「霉霉」（霉霉是大陸粉絲對泰勒絲的暱稱）粉絲，也為費城的酒店帶來了可觀的收入。

費城酒店創疫情爆發來最佳單月收入

Fed在最新的褐皮書中表示，泰勒絲在費城林肯金融球場的三場演出門票全部售罄，「儘管該地區整體旅遊業復甦放緩，但一位聯繫人強調，5月份是費城自疫情爆發以來酒店收入最強勁的一個月，這在很大程度上是由於泰勒絲在該市舉辦音樂會的客人大量湧入。」

根據Booking.com的資料，在一些城市，包括匹茲堡、明尼阿波利斯和堪薩斯城，酒店價格上漲了兩倍多。在她巡迴演出期間，包括匹茲堡在內的阿勒格尼縣的酒店入住率接近100％，酒店預訂平台因網路流量激增而一度崩潰。

本週末，泰勒絲的巡演將抵達科羅拉多州丹佛市，據美國智庫常識研究所（Common Sense Institute）估計，這場音樂會將為該州創造1.4億美元的經濟收入。兩場演唱會的門票均已售罄，預計每場約有7.5萬名斯威夫特的粉絲到場。這可能會帶來超過2億美元的直接消費支出。

泰勒斯美國巡演帶來巨額消費支出 超過35國GDP

為了真正瞭解泰勒絲即將在本週末舉行的丹佛演唱會的規模，美國聯準會的報告強調，這兩場演出預計將產生3,800萬美元的門票銷售額，相當於著名的紅石露天劇場（Red Rocks Amphitheatre）2022年總門票銷售額的63％。常識研究所表示，泰勒絲的美國巡演將帶來46億美元的消費支出，超過35個國家的GDP。

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