加拿大港口罷工結束 貿易損失估97億加幣

加拿大協商人員今天宣布，一場讓加國西岸包括全國最大港溫哥華在內沿海港口關閉的罷工行動，在影響全國經濟13天後今天宣告結束，估計造成價值約97億加幣的貿易損失。

法新社報導，歷經數月的協商失敗後，加國30個港口7000多名碼頭貨運裝載工人和49家港務相關企業於7月1日展開罷工行動。

港口自動化、生活成本上升及外包問題，是加拿大國際碼頭暨倉儲工會（International Longshore and Warehouse Union）領導罷工的關鍵問題。

加拿大國際碼頭暨倉儲工會和卑詩省海事雇主協會（British Columbia Maritime Employers Association）透過聯合新聞稿表示：「各方已針對一份新的4年期合約達成初步協議。」

聲明補充表示：「這份初步協議需要雙方批准，因此協議的具體細節現階段不會對外公開。」

先前隨著罷工持續進行，經濟各領域開始受到影響，汽車業等若干產業呼籲聯邦政府出手干預，以化解這場危機。

大溫哥華貿易委員會（Greater Vancouver Board of Trade）估計，這次罷工造成價值約97億加幣（約新台幣2288億元）的貿易損失。

卑詩省海事雇主協會稍早曾表示，西岸港口合計處理2020年加國總貿易貨物量的16%。

單是溫哥華港每年處理的貨物價值就多達3050億加幣，為國家年產值貢獻119億加幣。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120714