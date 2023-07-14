巴菲特眼光神準 24年前投資翻45倍 細節曝光

「股神」巴菲特熱愛投資能源出了名，早在24年前就砸下20億美元（約新台幣618億）收購一間小型公用事業公司MidAmerican Energy，如今該公司（更名為波克夏能源BHE）已經發展成為主要獲利引擎，估值高達900億美元（約新台幣2.7兆）成長45倍，相當驚人。此投資也被外媒認為，最能展現巴菲特理念的一筆操作。

綜合外媒報導，波克夏能源公司本周以33億美元的價碼，收購Dominion Energy持有的Cove Point液化天然氣、液化石油氣業務50%的有限合夥股份，成功讓波克夏能源公司持有Cove Point LNG 的股份成長至75%，得以掌控Cove Point液化天然氣專案。

報導提到，巴菲特早在收購MidAmerican Energy之初，就強調「願意比其他投資者等待更長的時間，來兌現它的潛力。」時間證明巴菲特的眼光並沒有看錯，這筆投資已經翻了44倍，巴菲特展現十足的耐心。

目前波克夏持有92%的波克夏能源公司股份，剩下8%分散在MidAmerican Energy與前波克夏董事會成員Walter Scott手上，由於Walter Scott已經於2021年離世，外界相當關注繼承人是否會出脫股份。

波克夏能源公司被認為是集團的四大寶石之一，除了能源之外，保險業務、蘋果及柏林頓北方聖塔菲鐵路公司也都是重中之重。

（中時新聞網 郭宜欣）

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