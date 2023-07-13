美政府機構遭駭 布林肯向王毅表示將究責

微軟（Microsoft）於12日指出，中國駭客早前曾發動一波針對西歐實體的大規模網路間諜活動，包括美國政府在內的多個機構皆受害，一名美國官員13日透露，美國國務卿布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤時強調，華府將會追究駭客的責任。

微軟12日在其網站上發布聲明，自今年5月開始，一個名叫Storm-0558的中國駭客組織入侵了約25個組織的電子郵件帳戶，入侵活動持續了約一個月之久，其中包括多個政府機構，美國國務院及商務部也受害，據悉，美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信箱亦遭到入侵，在消息曝光後，商務部、國務院、眾議院人員相繼坦承被駭。

布林肯13日出席在印尼雅加達舉行的東協（ASEAN）外長會議，中國則是由王毅代替中國外長秦剛出席，綜合外媒所述，布林肯在與王毅會晤時明確表示，美國對於任何鎖定美國政府、企業或公民的行動都深感關切，並且將採取適當行動來追究責任。

在美國政府單位遭害的消息傳出後，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人霍奇（Adam Hodge）便旋即透過聲明表示，微軟的雲端安全性服務遭到入侵，影響了非機密系統，但該單位已及時連繫微軟，找出源頭及雲端服務的弱點；一名商務部發言人則是表示，微軟已告知商務部微軟Office 365系統的一項入侵威脅，該部已立即採取行動因應，但發言人拒絕針對雷蒙多遭駭一事做出回應。

美國智庫史汀生中心的研究員孫韻研判，這次的駭客事件並不會擾亂中美間破冰的進程，但它也確實證明，上述進程絕非一帆風順。

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