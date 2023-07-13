美迎通膨降溫訊號 美股連4紅 那指漲1.6%

美國6月生產者物價指數（PPI）顯示通膨進一步降溫，強化市場對於聯準會升息周期接近尾聲的預期，美債殖利率大幅回落，華爾街股市13日開高走高，四大指數終場收紅，標普500指數與那斯達克指數再創逾一年新高。

道瓊工業指數上漲47.71點，或0.14%，以34,395.14點作收；標準普爾500指數上揚37.88點，或0.85%，收4,510.04點；那斯達克指數大漲219.61點，或1.58%，收14,138.57點；費城半導體指數勁揚75.66點，或2.03%，收3,797.13點。

數據方面，美國6月PPI年增0.1%，低於市場預期的0.4%與修正後前值0.9%，創下2020年8月以來最慢增速；剔除波動較大的食品和能源後，核心PPI年增2.4%，低於市場預期以及修正後前值2.6%，創下2021年1月以來新低紀錄，在在顯示美國物價壓力已經明顯減緩。

另外，美國勞工部13日公布數據顯示，上周首次申領失業救濟金人數減少1.2萬人至23.7萬人，低於預期的25萬人，顯示勞動市場依舊強韌；而截至7月1日止一周的持續申領失業人數則增加1.1萬人，報172.9萬人，略多於預期的172萬人。

PPI數據出爐後，美債價格走高、殖利率持續下行，2年期美債殖利率日內下降近12個基點至4.60%，10年期美債殖利率則是下降至3.75%，日內降近10個基點，連降四日。

政經方面，素有聯準會「鷹王」之稱的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（Jim Bullard）於13日宣布將於8月14日辭去職務，之後前往普度大學（Purdue University）的丹尼斯商學院（Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business）任職。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）13日再度強調，目前宣布已戰勝通膨仍言之過早，升息對於美國對抗通膨的戰役依舊至關重要，今年再升息兩次是合理的揣測，待通膨回落至接近2%目標後，利率才會開始回復至中性水平。

另外，考量到經濟前景惡化，全球油市需求受到衝擊，國際能源總署（IEA）13日下修全球石油需求成長預測，今年全球每日石油需求將增加220萬桶至1.021億桶，其中，中國約占需求成長的7成。

個股方面，Google母公司Alphabet周四宣布將在歐洲和巴西推出其AI聊天機器人Bard，激勵該公司股價勁揚4.72%，收報124.54美元；此外，亞馬遜宣布今年促銷日Prime Day出售的貨品數量大幅攀升，由去年的3億件增加至逾3.75億件，帶動股價收漲2.68%，報134.30美元。

龍頭科技股周四全線上攻，微軟攀升5.46美元，漲幅1.62%，收報342.66美元；Meta上漲4.07美元，漲幅1.32%，收報313.41美元；蘋果揚升0.77美元，漲幅0.41%，收在每股190.54美元。

晶片巨擘輝達（Nvidia）於12日宣布，將對生技公司Recursion投資5,000萬美元，加速用於藥物開發的人工智慧（AI）模型，輝達周四猛升4.73%，收報459.77美元，創下收盤歷史新高，市值達到1.14兆美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚1.67美元，漲幅1.61%，收在105.57美元；日月光ADR上漲0.12美元，漲幅1.53%，收報7.95美元；聯電ADR攀升0.03美元，漲幅0.39%，以7.79美元作收。

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