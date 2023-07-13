升息衝擊 美六大行本周公布呆帳虧損

美國銀行巨擘們，本周將陸續公布自新冠疫情爆發以來最大的貸款虧損，隨著美國不斷升息，給整個經濟中所有借款人帶來了越來越大的壓力。根據先前預估，在經歷了相對較低的違約率3年之後，貸款人也開始感受到升息後的高利率和通脹對借款人所產生的負面影響。根據許多銀行分析師彙整預測，美國的6大銀行，在今年第2季度將面臨50億美元（約新台幣1548億元）的銀行呆壞帳（defaulted loan即違約貸款，簡稱呆帳）。

據英國《財經時報》（Financial Times）10日彙整，美國的6大銀行——摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛和摩根士丹利），今年第2季度將有50億美元的呆帳。為此將另外撥備大約76億美元（約新台幣2354億元）的備抵呆帳金，因應可能會出現的呆帳，這2個數字幾乎是去年同一季度的2倍。

不過，它們仍然低於疫情開始時大型銀行所承受的損失，當時的呆賬和備抵呆帳金分別是60億美元（約新台幣1858億元）和350億美元（約新台幣1兆）。

對於一些銀行來說，信用卡是最大的痛點。根據分析師的估計，摩根大通這季度的信用卡貸款為11億美元（約新台幣340億），較去年同期的6億美元（約新台幣185億）增，再以美國銀行為例，該行信用卡貸款更是占到了其核銷金額的25%。

商業房地產貸款也對銀行營收造成壓力。儘管新冠疫情已經結束，但辦公室空間的需求仍然低迷，遠端和混合工作模式仍然存在。作為美國最大銀行中最大的商業房地產貸款提供者，富國銀行本月告訴投資者，他們將增加10億美元的備抵呆帳款，以應對房地產的損失。

本周五（14）首先公佈營收的摩根大通，外界預期其貸款損失同比增幅最大，較去年同一季度的呆帳增加120%。預計富國銀行和美國銀行的貸款損失將在這個季度翻100%以上，高盛的呆帳增幅將達到70%，摩根士丹利和花旗集團的增幅則分別達到60%。

文章來源：Big US banks to post largest rise in loan losses since pandemic

（中時新聞網 張威翔）

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