股匯脫鉤！為何日圓越貶 日股越漲？

台幣兌美元於今年六月份快速貶破31大關，快速的貶值讓原本就居高不下的物價更顯得萬物皆漲。但是如果我們退一步和亞洲周邊國家比較貶值狀況，日幣今年貶值10%為最，離岸人民幣與韓圜也分別貶值4.98%與4.5%，而台幣今年僅貶值1.4%，且大部分貶勢集中於六月份，而台幣的貶值幅度和周邊鄰居們相比並不高，很大一部分是受到人民幣快速貶值的拖累。

如同一般投資人所熟悉的，當貨幣貶值時代表資金匯出，以外資為主導的股市則會面臨較大的壓力，這次的亞幣競貶也推動了陸港股與台股的股匯雙殺行情，上週四(7月6日)台匯盤中貶值至31.246，拖累台股重挫近三百點，當日香港恆生指數盤中也重挫近3%。

但日本股市狀況卻不同，在今年貶值10%的環境中，卻逆勢走出了自1989年泡沫經濟崩潰以來的歷史次高， 距離歷史高點1989年12月29日的38,957.44點僅剩約5200點(以六月高點33768.69來計算約 15%的距離)。有這樣巨大的差異，其實來自於日本經濟體與日圓的避險屬性和其他亞洲新興經濟體有本質上的不同。

日圓為何會成為避險貨幣？ 越貶值股市越漲？

日圓為什麼會有避險效果？首先，日本作為全球第二大美國債權國，持有大量的美債部位可作為貨幣的支持。

第二，日圓的流動性很強，沒有買入賣出的問題，滿足投資者隨時套現的需求，可利用外匯來對沖風險。

第三，日圓的利率長期處於極低的位置甚至是負利率，投資者利用低息貨幣融資或借入本金，買入高息貨幣如澳幣、紐元、加幣等，從中賺取利差，亦稱「套息交易」。但這樣的操作模式一旦遇到金融市場風吹草動，投資者就會有反向平倉的需求，從而使得日圓的買盤大量增加，推動日圓走升。因此，遇到金融風險時日圓就會走升的樣態，使得投資人將日圓也視為同美元、瑞士法郎一樣的避險貨幣。

我們了解了日圓的避險屬性後，將進一步理解日圓貶值時為什麼日股易漲。首先，做為出口大國，當日圓貶值時，企業海外獲利將可兌換更多日圓，使得以日圓計價的企業價值提升。

第二，日本央行和日本政府養老投資基金(GPIF, Government Payment Investment Fund)為日本股市的兩大股東，其中日本央行更是購買了市面上幾乎80%的ETF，估計日本央行可能在超過二百家的日經225企業是前十大股東。由於大部分資金來自於本國政府與民間，貨幣貶值造成外資出走所引發的股市不利因素在日本就不適用。

日幣貶+地緣價值提升雙引擎 推升日股走揚

從年初至六月底日幣已貶值10.07%(131.06~144.26)，快速逼近去年十月的貶值高點(當時日圓對美元高點來到151.94)，當時就引動了日本政府進場阻貶以及拋售美債的事件，本次的日幣快速貶值除了對日本央行快速結束寬鬆政策期待的失望以外，亞幣的弱勢也占了很大一部分因素。

我們若從通膨結構面切入，自從疫情爆發引爆的原物料通膨襲擊全球後，日本終於擺脫了長期通縮的困境，而市場也在觀察新任的央行行長植田和男是否會結束日央長期寬鬆的貨幣政策來開啟一個新格局。

另一方面，自從2018年美中地緣政治格局改變後，台日韓就成為了美中對抗的地緣政治前緣，且日本的地理位置相對第一線的台韓來說更有戰略縱深，這樣的條件創造了美國加大投資日本以對抗中國的可能性。

股神巴菲特也看到了這一點，早早進場加碼日本五大商社與日股，但巴菲特是以發行日債籌資來購買日股的方式進場，相較於我們一般投資大眾必須承受日圓匯率風險來說，更避開了日圓貶值所造成的績效變動。

儘管如此，筆者仍認為本次的地緣價值提升，很可能已經帶動了日本經濟的結構性轉變，至於日股是否能夠走出失落的三十年，再創新高。讓我們拭目以待。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1194期 盧昱衡）

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