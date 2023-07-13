輝達小心了！英特爾也要推陸版特製晶片

美國政府對大陸人工智慧晶片設下嚴格出口管制措施，未經許可的廠商不得出口技術、產品至大陸，在此狀況下，輝達推出避開紅線的A100修改版人工智慧晶片A800至大陸，如今，美國大廠英特爾也推出類似的Habana Gaudi 2產品至大陸，就是為了要搶食大餅。

綜合外媒報導，Gaudi 2晶片主要針對高效能深度學習AI訓練，由英特爾在2019年砸下20億美元收購的AI晶片新創企業Habana團隊設計，經過整合與規劃，去年推出Gaudi 2晶片，採用台積電7奈米製程，如今確定進軍大陸市場。

英特爾展現雄心，在發表會上多次將Gaudi 2與輝達的晶片進行比較，英特爾執行副總裁Sandra Rivera強調英特爾的晶片效能比輝達更出色，是輝達晶片的唯一替代品。

報導提到，英特爾也提出第三方的測試結果，在人工智慧領袖聯盟制定的MLPerf標準下測試，Gaudi 2的效能比A100 傑出，提高了69%。

英特爾此次擺明是要衝著輝達而來，如果Gaudi 2的效能符合客戶期待，英特爾可能會與大陸企業合作，逐步擴展市佔率，這有可能削弱輝達的影響力，然而實際市場反應還有待觀察。

（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

AI晶片戰局 超微、英特爾來勢猛

英特爾分拆晶圓代工部門 陸行之列6點分析

輝達A800飆漲三成 單片突破10萬人民幣