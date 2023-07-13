LG力拚轉型 喊2030年前營收達百兆韓元

韓國品牌大廠LG今天宣布，將從目前全球家電品牌轉型成「智慧生活解決方案」企業，並在2030年前達到年營收100兆韓元、折合772億美元的目標，LG並將改採平台式服務模式，加速B2B發展．並開拓嶄新業務領域。

LG過去曾一度在全球手機市場占據第3大的地位，近年因手機產業競爭激烈，為防止虧損擴大，已於2021年7月31日正式退出手機市場，隨後更聚焦於家電事業等，LG稍早發布新聞稿宣布，將從目前全球家電品牌轉型成「智慧生活解決方案」企業。

LG並描繪三大成長引擎，分別為整合商業組合實現平台式服務模式、加速B2B發展、開拓電動車充電及數位健康等新業務領域，看好電動化、服務化和數位化將成為LG電子的轉捩點，可望在中長期快速成長。

LG也宣布財務展望，將以「3個7」為目標，包括平均成長率及營業獲利率達7%以上，以及稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）比率達到7%。為達到在2030年前將銷售額從去年的65兆韓元（約折合502億美元），提高到100兆韓元的目標，將致力爭取市場。

此外，LG表示，將聚焦轉型為平台式服務商業模式、加速B2B領域，以及依既有優勢取得新成長引擎，預估2030年這三大支柱占銷售額和獲利的比例，預期將成長至超過50%。