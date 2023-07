知名「貓島」釀貓瘟30萬死 病毒蔓延曝

知名「貓島」淪陷!恐怖貓瘟釀30萬死 病毒恐已飄洋過海

位於地中海東部的島國塞普勒斯(Cyprus)向來擁有「貓島」美名,島上的貓咪數量遠多於居民,也是目前已知最古老的家貓發源地,每年吸引不少愛貓觀光客到訪。

然而島上近期傳出爆發冠狀病毒感染,超過30萬隻貓咪相繼染病死亡,而且病毒極有可能已經飄洋過海,在鄰近地區造成疫情,令人擔憂。

根據《每日郵報》、《塞普勒斯郵報》報導,人口120萬的塞普勒斯自今年1月以來爆發貓咪冠狀病毒疫情,島上150萬隻貓的生命面臨嚴重威脅。

由於病毒傳染性強,短時間內蔓延全島,包括家貓在內,目前已知有超過30萬隻貓咪因冠狀病毒引發的貓傳染性腹膜炎(Feline infectious peritonitis, FIP)而喪命。

為了減緩病毒傳播,染疫的家貓被送往診所隔離,志工和獸醫也為街貓進行治療。愛丁堡大學貓咪醫學教授摩爾(Danielle Gunn-Moore)指出,有非官方證據顯示,這種冠狀病毒已經隨著人類足跡飄洋過海,在鄰近的黎巴嫩、以色列和土耳其傳播開來,導致當地貓咪數量減少。她也示警,若疫情無法獲得適當控制,可能連英國都無法倖免於難,後果不堪設想。

目前當地獸醫協會考慮採行2種藥物治療,一種是治療Covid-19的瑞德西韋(remdesivir),不過光是一隻貓咪的藥價就高達2500至6000英鎊(相當於新台幣10至24萬元)。

另一種則是莫納皮拉韋(molnupiravir),費用相對低廉,治療一隻貓僅需170英鎊左右(約新台幣6800元)。不過塞普勒斯當局以「人用藥品不得使用在動物身上」為由,在今年5月駁回了用藥申請,民眾只能透過黑市取得藥物。

當地動保人士呼籲政府趕緊想辦法,否則塞普勒斯很快就會變成一座「死貓之島」。農業部則表示,正在針對「歐洲市場上的各種治療製劑」進行研究,期盼能盡快找出解決方法。

文章來源:Feline coronavirus kills 300,000 cats in Cyprus – and many more could die if the strain reaches Britain

文章來源:Stray cats in Cyprus: the issue one cannot neglect

(中時新聞網 黃凡甄)