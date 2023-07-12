馬斯克成立新公司xAI 與OpenAI較勁

馬斯克（Elon Musk）12日與其工程師團隊宣布成立人工智慧新創公司xAI，主要目標是為了解「宇宙的真實本質」，試圖與OpenAI較勁。

xAI團隊將於7月14日在推特空間進行發布會，屆時將會發布更多資訊，據悉，xAI會獨立於推特當前的母公司X公司，但會與X公司以及特斯拉密切合作，根據xAI的網站，該公司的團隊由馬斯克領導，數位高管人員曾任職於AI領域的頂尖企業，諸如OpenAI、Google旗下的DeepMind、微軟、特斯拉、推特等，亦有學術界人士。

馬斯克表示，推出xAI的目的是為理解宇宙的真實本質，而xAI的聯合創辦人格雷格（Greg Yang）則指出，該公司將研究深度學習模式，以將人AI推向新的高度。

馬斯克於2015年與OpenAI的現任執行長奧特曼（Sam Altman）等人共同創辦該公司，但馬斯克於2018年遭踢出董事會，自ChatGPT爆紅後，馬斯克便經常公開批評OpenAI，甚至於今年稍早簽署公開信，呼籲所有AI 實驗室立即暫停比GPT-4 更強大的AI 系統，稱其對社會和人類構成潛在風險

此外，馬斯克數個月來多次暗示，他將會建立一個ChatGPT的替代品，分析認為，馬斯克將xAI的定位為OpenAI、Google、Anthropic等公司的競爭對手，有意與ChatGPT、Bard和Claude等聊天機器人互別苗頭。

根據內華達州的一份文件，馬斯克於今年3月註冊了一家名為X.AI Corp的公司，馬斯克為唯一董事，並由負責管理馬斯克家族辦公室的柏查爾（Jared Birchall）擔任秘書。

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