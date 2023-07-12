市場預期政策轉向 日圓升至月來新高

日本近期數據反映薪資與通膨持續勁揚，市場押注日本央行（BOJ）最快7月例會調整殖利率曲線控制（YCC）政策，帶動日圓兌美元匯價12日升破140日圓價位，觸及1個月高點。

根據數據供應商FactSet，12日日圓匯價漲至139.32兌1美元，來到1個月新高，也是1個月來首度升破140日圓價位。日圓兌歐元亦升至153.63日圓，創近4周新高。

市場觀察家預測，BOJ應會在7月28～29日召開的政策會議，繼去年12月後進一步調整YCC政策。去年12月BOJ意外鬆綁日本10年期公債殖利率波動區間，從正負0.25％放寬到正負0.5％。

相較歐美一再升息，日本貨幣政策逆勢維持寬鬆，但利差擴大導致日圓成拋售目標。一旦BOJ著手調整政策縮小利差，可望刺激日圓買盤。

近來日本公布的經濟數據，為市場揣測日銀調整貨幣政策提供有力佐證。日本政府7日公布的月度勞動力調查顯示，拜春季薪資協商所賜，5月勞工平均現金收入年增幅較4月加快來到2.5％。

日本5月核心消費者物價指數（排除生鮮食品）年增3.2％，去年4月至今每月都超出日銀所設的2％目標，意味日銀朝物價穩定、薪資成長的目標愈來愈近。

BOJ副總裁內田真一（Shinichi Uchida）上周告訴《日經新聞》，日銀著眼於貨幣干預及市場功能，會對YCC政策做出不偏不倚的決定。這番談話升高市場對日銀將調整YCC政策的期待。

基於內田真一的訪談內容，摩根士丹利、三菱日聯銀行（MUFG）和瑞銀集團皆表示，日銀進一步放寬公債殖利率波動區間的可能性升高。

但大和證券（ Daiwa Securities）資深外匯策略師Kenta Tadaide指出，萬一日銀未如預期調整YCC政策，美國最新通膨數據讓Fed沒有理由放緩升息速度，日圓兌美元恐一下子貶回到140日圓和145日圓區間。

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