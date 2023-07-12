孫正義親自牽線! 安謀要IPO 輝達參一腳

AI晶片霸主輝達（Nvidia）雖買不成晶片設計巨頭安謀（Arm），但可望在安謀今年IPO（首次公開募股）參一腳。據外媒報導，輝達考慮成為安謀IPO的錨定投資者（anchor investor），軟銀創辦人孫正義也親自出馬牽線。

報導引述熟悉內情人士披露，日本軟銀集團（SoftBank）旗下的矽智財大廠安謀，正推動赴紐約掛牌計畫，時間最快在今年9月，安謀拉攏輝達擔任其IPO案的錨定投資者。

所謂錨定投資者，指的是這些金主在企業IPO路演前，就明確表達投資意向，重量級的錨定投資者有助企業炒熱IPO聲勢。《路透》6月曾報導，安謀與10多家公司洽談參與IPO事宜，包括積極爭取加入的英特爾（Intel）。

躋身「兆元俱樂部」、貴為全球市值最高半導體公司的輝達，去年擬以660億美元併購安謀，但因過不了反壟斷機構這一關被迫放棄。內情人士指出，輝達與安謀正就估值問題協商，輝達估算安謀市值在350億到400億美元之間，但安謀尋求估值落在接近800億美元。

親近軟銀人士爆料，軟銀創辦人孫正義親自出馬，幫安謀尋覓錨定投資者。孫正義一心想在安謀掛牌上市前，衝高這家晶片設計大廠的營收。

2016年斥資240億英鎊（320億美元）併購安謀的軟銀，擬將安謀持股脫手，安謀紐約IPO案引入大型錨定投資者，有助支撐安謀股價。

科技業IPO活動歷經1年低潮之際，未上市科技公司及其顧問都睜大眼睛，看安謀今年在紐約上市究竟會不會成功。

外界看好安謀可望成為繼新創電動車製造商Rivian之後，在美國上市最有價值企業。Rivian2021年底IPO的市值約700億美元。

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