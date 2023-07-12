美通膨放緩 美股歡慶 台積電ADR揚2.6%

美國最新數據顯示通膨持續降溫，市場樂觀期待聯準會升息循環接近尾聲，華爾街股市12日集體高開，道瓊工業指數開盤便漲逾130點，隨後漲幅持續擴大，盤中最多飆325點，科技股強力反彈，午盤後美股漲幅縮窄，不過四大指數仍集體收紅，標普500指數和那斯達克指數站穩去年4月以來的15個月最高。

道瓊工業指數終場上漲86.01點，或0.25%，收34,347.43點；標普500指數上揚32.90點，或0.74%，收4,472.16點；那斯達克綜合指數攀升158.26點，或1.15%，收13,918.96點；費城半導體指數揚升67.95點，或1.86%，收3,721.47點。

數據方面，美國勞工部12日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率降至3%，低於5月的4%與市場預期的3.1%，增幅為2021年3月以來的新低，剔除波動性較大的能源與食品後，6月核心CPI年增率4.8%，遠低於5月的5.3%以及市場預期的5%，改寫2021年10月以來最低。

由於核心通膨仍大幅高於聯準會的2%目標，市場預估7月升息1碼的機率升至94.2%，但7月之後再度升息的概率大幅下滑，帶動風險資產大漲。

市場認定聯準會升息周期接近尾聲，使美債殖利率全線大幅跳水逾10個基點，2年期美債殖利率最深下行18個基點至4.71%，抹去6月29日以來的漲幅；10年期美債殖利率最深跌14個基點至3.84%，連跌三日至一周最低。

政經方面，聯準會公布最新經濟狀況褐皮書，內容寫到，自5月底以來，美國勞動力需求依舊穩健，整體經濟活動回升，預期未來數個月將維持低增長。

對於未來的貨幣政策走向，兩位聯準會官員於12日釋出鷹派看法，其中，里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）認為，儘管美國CPI持續放緩，但成長速度依舊過快，倘若太早結束緊縮政策，通膨將會強勢回歸，屆時聯準會需要加大對抗通膨的力度。

而明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則強調，根深蒂固的通膨可能促使聯準會進一步升息，銀行業必須為此作好準備，據他研判，若數據證明通膨比預期的情況更加嚴重，聯準會便需要繼續調高利率，可能會進一步增加銀行業的壓力，不排除今年3月的銀行業危機會重演。

個股方面，輝達（Nvidia）傳出目前考慮成為安謀IPO的錨定投資者（anchor investor），雙方正就估值問題協商，輝達12日股價走升3.53%，收在439.02美元。

此外，晶片股同步反盤，超微勁揚2.93%，收報114.58美元；英特爾漲2.04%，收報33.98美元，進一步脫離月內低位。

龍頭科技股也全線上揚，Meta猛升11.05美元，漲幅3.70%，收在309.34美元；Google上漲1.91美元，漲幅1.62%，收報119.62美元；亞馬遜攀升2.02美元，漲幅1.57%，收在130.80美元；微軟上漲4.73美元，漲幅1.42%，收報337.20美元；蘋果揚升1.69美元，漲幅0.90%，收189.77美元。

台股ADR方面，台積電 ADR勁揚2.64美元，漲幅2.61%，收103.90美元；日月光ADR收漲0.16美元，漲幅2.09%，收報7.83美元；聯電ADR則下挫0.09美元，跌幅1.15%，以7.76美元作收。

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