人民幣聲勢漲! 標普示警:美元霸主地位不妙

「去美元化」浪潮不見降溫跡象。國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）首席經濟學家周二（11日）直言，美元的吸引力正在減弱，「美元將繼續是全球主要貨幣，但不再是全球主導貨幣」。

標普全球評級首席經濟學家Paul Gruenwald在一場會議上坦言，美元的吸引力不如過往。

去年美國對俄羅斯實施全面制裁，並將俄羅斯逐出以美元主導的全球金融體系。西方國家主導的制裁令其他國家感到震驚，許多國家紛紛開始用美元以外的貨幣進行部分貿易交易，甚至把黃金儲備匯回本國。

Paul Gruenwald指出，目前市場正在分化，一些國家正在迴避美元，更多國家採取以人民幣作為貿易結算貨幣，還有企業利用中國支持的跨國金融機構，進行項目融資。

看衰美元的頂尖經濟學家可不只有Paul Gruenwald。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）上周五也在《紐約時報》發表評論指出，雖然短期內美元的全球主要貨幣地位還遠遠不會被取代，關於「去美元化」的炒作幾乎是無稽之談，但他也點出，目前美元佔據主導地位，只是因為沒有好的替代品。

克魯曼不忘強調，美元的主導地位不會永遠持續下去，因為沒有永遠的市場霸主。

（ 中時新聞網 賴宇萍）

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