全力訓練Bard？傳谷歌放棄悄悄這項目

CNBC報導，谷歌（Google）公司本來正在為Z世代用戶開發一款基於人工智慧（AI）並提供互動式數位角色的聊天機器人行動app，但最近似乎悄悄放棄該新項目的開發。

Z世代指的是在1990年代中後期到2010年代初期出生的年輕族群。

CNBC報導指出，根據取得的資料，谷歌最近在一波內部重組中降低了該項目的優先級別。就谷歌而言，當某個產品的重要性被降級，通常就會停止該產品的開發工作。

內部文件顯示，這款名為「Bubble Characters」的行動app將提供會說話的數位角色與Z世代用戶進行對話。

這個谷歌自2021年第四季就開始投入的項目旨在提供「像人類一樣」的對話，並提到Z世代會很感興趣，「原本是科幻小說中的情節，變成了新一代達到人類級別的對話」。這些對話將由大型語言模型提供支援。

報導中提到一個例子，有個如卡通人物般的友好聲音投入了對話，之後不僅提出問題，甚至還提供了戀愛建議。

Z世代聊天機器人是過去幾個月來一系列使用谷歌大型語言模型的AI開發項目之一。然而，最近事情出現變化。負責虛擬助理應用程式及各種平台雙向對話技術的Assistant部門高層，在最近的內部重組中，選擇給予ChatGPT競爭對手Bard優先權。在這波重組中，該部門有些重要的高層已經離職。一些Bubble Characters團隊成員被要求暫停這個Z世代應用程式的開發工作，轉而在Bard發布前為這項產品效力。

（時報資訊 柯婉琇）

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