1樁併購大逆轉 股神巴菲特可望套利300億

微軟以687億美元（約台幣2.1兆元）併購動視暴雪（Activision Blizzard）獲得美國法院批准，也是遊戲產業有史以來最大收購案，一旦交易成功，持有動視暴雪近5千萬股的股神巴菲特，可望獲得超過10億美元（約台幣310億元）的帳上獲利。

Business Insider報導，巴菲特在2022年2月的股東信中表示，旗下投資公司波克夏海瑟威首次（2021年第4季）購入動視暴雪1460萬股、每股均價77~78美元。

在微軟宣布收購動視暴雪後，波克夏隨即改採併購套利策略。據 WhaleWisdom 的數據，巴菲特指示波克夏於去年第1季大幅加碼動視暴雪 4970 萬股、每股均價72.96美元。

巴菲特在2022年股東大會上表示，「偶爾我會看到併購套利的機會，直言這次是我決定買進，若這樁併購案能成功，我們就能賺一些錢。」

周二（11日），微軟以687億美元收購動視暴雪的交易案獲得美國法院批准，掃除監管障礙，並駁回美國聯邦交易委員會（FTC）阻撓微軟完成併購的初步禁令。

法院裁決意味著，微軟合併動視暴雪可在7月18日的最後期限之前完成。消息人士指出，如果微軟以每股95美元完成併購交易，巴菲特可望獲得逾10億美元的帳上獲利。

周二，動視暴雪股價飆漲10%至90.99美元，創2021年7月下旬以來收盤新高；微軟終場小漲0.19%、收332.47美元；波克夏Class A股上漲0.82%、收521,385美元。

（中時新聞網 吳美觀）