AI浪潮席捲 OECD：27%職位恐因此流失

經濟合作暨發展組織（OECD）11日指出，其成員國之中逾四分之一的工作技能可能在人工智慧（AI）的浪潮中轉向自動化，意即這些從業人員將失去工作機會。

OECD於11日發布最新報告稱，有鑑於AI仍處於初步發展階段，因此目前暫時沒有證據能證實AI的崛起將使就業市場遭受衝擊，但該組織仍落列出可能容易被AI取代的高危險產業。

根據OECD的定義，當一個產業所需的100項技能當中，有25項容易被AI取代，便會被視為是高危險產業，而高危險產業的僱員人數大約是OECD總僱員數的26.8%，其中，中東歐國家面臨的風險最高，諸如匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭等國，其可能流失的工作比例達該國30%以上。

OECD由38個成員國組成，該組織去年針對其中7個成員國的2,000間企業、合計5,300名僱員進行問卷調查，結果顯示，60%受訪者擔憂未來10年內可能因為AI而失去工作機會；不過，AI的出現雖然為部分產業帶來焦慮，但也有另外三分之二已經在使用AI的勞工表示，自動化使他們的工作危險性降低，或者是使其工作較不乏味。

OECD秘書長科曼（Mathias Cormann）研判，AI對於就業市場的影響端視各國制訂政策的方式，如果政府協助勞工作好準備，便能讓其得以從AI浪潮中受益，諸如設定最低工資、採取集體談判等方式，皆可能有助於緩解AI對勞工帶來的壓力。

AI革命！OECD：27％職務被取代風險最高

經濟合作暨發展組織（OECD）在11日發表「2023年就業展望」報告，預測人工智慧（AI）帶來的革命，將讓其38個成員國內逾四分之一的工作職務，未來可能輕易地被AI取代，讓相關工作的人員丟掉飯碗。

OECD指出，雖然目前沒有太多證據顯示AI崛起正對就業市場造成重大影響，但原因可能是AI革命仍處早期階段而已。

其認為AI革命帶來自動化會讓許多工作職務被淘汰，以各成員國的就業市場平均值來看，有高達27％職務面臨被淘汰的風險最高，尤其許多東歐國家所受影響最大。

OECD去年調查發現，每五個工人裡，就有三人憂慮自己的工作，在未來10年會被AI取代。

該調查是在7個OECD成員國裡，針對2,000家從製造到金融業的公司裡多達5,300名工人來進行。

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