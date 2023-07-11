Threads用戶飆速破億 推特流量降壓力山大

Threads空前速度破1億用戶 推特首度面臨真正對手

Meta執行長祖克柏今天宣布，新推出的微部落格平台Threads短短5天內註冊用戶數便突破1億大關，超越聊天機器人ChatGPT的速度。這也使得目前市場上獨大對手推特面臨空前壓力。

路透社報導，Threads自從5日上線以來，在名人、政治人物和其他新聞話題人士陸續加入下，不斷打破用戶數成長紀錄。分析師認為，這是美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）去年買下的推特（Twitter）首度面臨真正的威脅。

Meta旗下已有臉書（Facebook）和Instagram兩大全球社群媒體。但祖克柏（Mark Zuckerberg）在Threads宣布達成用戶數里程碑的貼文中寫道：「這大部分來自有機需求，我們甚至還沒啟動許多宣傳行動。」

根據推特在被馬斯克收購前公布的最新數據，截至去年7月，其可獲利每日活躍用戶（monetizable daily active user）數量接近2億4000萬。但網路分析公司的數據顯示，此後推特的用量已經下滑。

根據Similarweb的資料，在Threads推出後的幾天內，推特的網路流量較去年同期減少11%；反觀6月時流量僅萎縮4%。

Threads雖然不是推特面臨的第一個挑戰者，但其他競爭平台如Mastodon、Bluesky、Truth Social和T2現階段卻仍然全都規模相對弱小。例如Mastodon雖有約770萬註冊用戶，但每日活躍用戶數卻不到200萬。

面對Threads加入戰場，馬斯克用嘲笑和揚言將Meta告上法院來回應。他聲稱祖克柏的公司盜用商業機密和其他保密資料來打造Threads，但法律專家認為這些說詞可能難以證實。

Threads目前還沒有桌上型電腦版本，但一些使用者如商業組織仰賴這種版本。Threads也尚無推特所有的主題標籤（＃）和關鍵字搜尋功能，使其對廣告商的吸引力及作為用戶追蹤即時事件平台的功能受限。

不過分析師認為，推特與用戶間的一些紛擾，包括最近祭出可看推文數上限規定引發使用者不滿，可能有助Threads吸引這些人跳槽。

Threads應用程式（app）內目前還沒有廣告。祖克柏表示，Meta將等到Threads的使用人數明確朝向10億前進時，才會考慮開啟獲利。

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