歐洲議會通過晶片法案 拉高自產晶片供應

歐洲議會（European Parliament）於11日拍板通過《歐洲晶片法案》（EU Chips Act），將大幅增加半導體自給供應量，以減少對亞洲的依賴。

歐盟執委會於去年提出歐洲晶片法案，旨在將歐盟在全球半導體市場的份額從拉高至20%，該法案於今年4月取得執委會、歐洲議會、歐盟理事會的三方共識，同意投入430億歐元（約新台幣1兆4,356億元）的預算，用於打造歐洲在地的晶片供應鏈。

歐洲議會11日對此案進行表決，最終以587票贊成、10票反對、28票棄權，通過了歐洲晶片法案，除了強化歐洲晶片產業的創新外，也將製定晶片短缺的緊急應對措施。

近數十年來，全球化和亞洲製造業崛起，導致歐洲在晶片業活動減少，晶片市場目前主要由台灣和韓國主宰，全球最先進的晶片高達九成皆在台灣生產，然而，2020年新冠肺炎疫情衝擊亞洲供應鏈，使歐洲汽車產業遭遇晶片短缺難題。

歐盟內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）11日在推特上寫下，歐洲晶片法案將成為歐盟在技術與工業取得領先地位的工具，若沒有工廠、沒有半導體，就沒有產業政策，而歐盟「已經回來了」。

歐洲議會議員尼卡（Dan Nica）則表示，歐盟晶片法案要求歐盟挹注33億歐元的預算，用於發展半導體研究和創新，以降低供應鏈中的脆弱性，並且會加強歐盟與其戰略夥伴的合作、強化智慧財產權方面的國際合作，以確保歐盟自身的競爭優勢。

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