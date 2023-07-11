巴菲特斥33億美元 入主馬州LNG出口設施

股神巴菲特再度加碼能源類股。波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）旗下能源事業同意斥資33億美元，取得馬里蘭州液化天然氣（LNG）出口設施50％的股權，讓波克夏對該設施的總持股提升至75％。

波克夏能源公司（Berkshire Hathaway Energy）10日透過聲明稿表示，公司將以33億美元現金，從美國能源公司Dominion Energy手中買下馬里蘭州Cove Point LNG液化天然氣接收站50％的股權。

波克夏最初在2020年首次取得Cove Point 25％的股權，這起交易讓波克夏對該接收站的股權提升至75％。其餘的25％股權是由Brookfield Infrastructure Partners持有。

在液化天然氣對經濟和地緣政治的重要性與日俱增之際，這樁交易將讓波克夏掌控美國七座液化天然氣出口設備中的一座。自去年爆發俄烏戰爭後，天然氣價格急速飆高，美國也擴大天然氣出口，協助遭到俄羅斯斷氣的西歐經濟體。

與Dominion的交易再次顯示，在許多企業避免進行化石燃料相關投資之時，巴菲特對該領域的興趣不減。巴菲特近年積極加碼西方石油（Occidental Petroleum）部位，對該公司持股比重已達25％。此外，波克夏亦握有石油巨擘雪佛龍（Chevron）大量持股，價值約200億美元。

Cove Point位在馬里蘭州盧斯比（Lusby），年出口產能為525萬噸。Cove Point與東京瓦斯（Tokyo Gas）和住友商事（Sumitomo Corp.）在內的企業簽有長期合約。住友是巴菲特近期大舉投資的日本五大商社之一。

波克夏能源表示，公司將利用手邊的現金買下Cove Point，其中包括出脫部分投資標的所獲得的資金。波克夏能源所指的有可能是今年稍早出售的比亞迪股權。

波克夏與Dominion的交易仍需得到聯邦主管機關批准，雙方預期在今年底前完成交易。

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