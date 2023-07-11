市值比德GDP高2倍 美股7巨頭後市怎解？

在人工智慧（AI）題材帶動下，今年美股可說是「絕地7騎士」（The Magnificent Seven）主宰的天下，7檔重量級科技股帶領著標普500指數一路反攻，其合併市值也暴增至11兆美元，幾乎是德國國內生產毛額（GDP）的3倍之高。

聊天機器人ChatGPT引爆AI狂熱，在科技股、尤其是七巨頭飆漲帶動下，今年上半年標普500指數上漲約15%，而那斯達克指數更飆升31%，創下40年來同期最佳表現。

所謂的「絕地7騎士」指的是美國市值最大的七家上市公司：包括原有的五大市值股蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms，加上新成員輝達和特斯拉。

今年以來，七巨頭的合併市值暴增60%、即4.1兆美元，達到令人瞠目結舌的11兆美元，幾乎是德國經濟總規模的3倍之高。根據世界銀行的數據，在2022年底，德國GDP略高於4兆美元。

蘋果市值在6月30日首次在收盤時站上3兆美元大關，成為全球第一家抵達該里程碑的公司。

摩根士丹利看好微軟很可能成為下一支加入3兆美元俱樂部的巨型科技股，並以微軟在生成式AI競賽中處於領先地位，將之列為「首選股」，看好與目前股價相比仍有22%的上漲空間。

AI晶片股王輝達今年來股價已經飆漲近200%，並成為史上第一家加入市值1兆美元俱樂部的晶片股。其執行官黃仁勳的財富也水漲船高暴增至392億美元，使他一舉晉升至全球排名第34名的富豪（根據彭博億萬富豪指數）。

在AI題材、降價搶市和充電標準可望「一統天下」等題材帶動下 ，特斯拉今年來股價亦大漲126%。

盛寶銀行（Saxo Bank）在其季度展望報告中表示，搭上AI題材的一種方式是透過亞馬遜、Alphabet（谷歌）、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉這七巨頭。這些公司在AI的開發和應用方面都扮演關鍵性的角色，但請記住，它們驅動他們獲利的關鍵因素還不是AI。

Fundstrat全球科技策略部門主管Mark Newton最近提醒投資人留意8個股市是否可能出現修正的警訊，其中一個即是有關於市場廣度的警告，他表示，當參與反彈的股票越來越少，這便是一個警訊，2020年初和2021年就是很好的例子。

摩根士丹利首席選股師Mike Wilson表示，AI熱潮並沒有讓人忽視美國經濟陷入衰退的機率很高。他並表示，除非企業提高財測，否則在利率升高和流動性萎縮的情況下，股票的高估值恐將無以為繼。

此外，那斯達克公司（Nasdaq Inc）上周末宣布將重新調整旗下那斯達克100指數的權重，以解決該指數「過度集中」（overconcentration）的問題，也將給這七大巨頭帶來壓力。周一蘋果、微軟等科技巨頭股價普遍下跌，蘋果市值更跌破3兆美元大關。

隨著七大巨頭前景轉趨保守，花旗出具報告指出，AI不只將改變科技業，也將顛覆所有產業，並點名10檔在這一波浪潮下的贏家與6檔輸家。10檔在引進AI技術取得領先地位的贏家包括：倫敦證券交易所、Visa、萬事達卡、嘉信理財、可口可樂、百事可樂、百勝中國、沃爾瑪和通用汽車。6檔在套用AI技術上腳步落後的輸家則包括券商與資產管理公司Raymond James Financial、LPL Financials、Stifel Financial、廣告傳播公司IPG，以及環球音樂集團（Universal Music Group）和華納音樂 （Warner Music）。

（時報資訊 柯婉琇）

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