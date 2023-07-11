泰勒絲開唱門票遭瘋搶 各國政要喊話來演出

美國流行樂壇天后泰勒絲展開「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），全球歌迷都引頸期盼，日前新加坡場次開啟售票，短短8小時內，30萬張門票即告售罄。不過仍有不少國家不在巡演名單上，包括加拿大、智利、泰國、澳洲等多國政要紛紛提出請求，希望泰勒絲能到當地開唱，再度證明天后魅力無人能擋。

根據路透社、新加坡《聯合早報》、印度媒體Times Now報導，新加坡是泰勒絲（Taylor Swift）The Eras Tour巡迴演唱會東南亞場唯一一站，原先預定演出3場，後來再加碼3場，但仍舊一票難求。有粉絲在開賣前1、2天就到郵局門外守候，等了整整36小時才搶到票，甚至出現白天先由家長卡位，等孩子下課後再「接力」排隊的畫面，相當誇張。

儘管如此，受到疫情趨緩後，大量娛樂需求回流影響，7日中午門票開賣後，主辦單位AEG Presents Asia於晚間8點宣佈，6個場次、30萬張門票均告售罄，令許多歌迷扼腕不已。而這股泰勒絲旋風不僅席捲一般大眾，就連各國政要也紛紛喊話，懇求她到當地表演。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）透過推特表示：「別讓我們度過另一個殘酷的夏天，希望能很快見到妳！」

早在2014年間，泰勒絲原定赴泰國曼谷開唱，卻因當地發生軍事政變而取消。在5月大選中勝出、極有可能成為下屆總理的前進黨領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）日前喊話，強調泰國已重回民主軌道，期待泰勒絲能來到「我們美麗的國家」，更坦言自己也是她的粉絲，希望能與偶像合唱〈薰衣草迷霧〉（Lavender Haze）。

文章來源：From Trudeau to Thailand’s Pita, World Leaders Ask Taylor Swift to Bring The Eras Tour to Their Countries

文章來源：娛樂吃瓜：辦信用卡、拿通行碼還要防詐騙 看一場Taylor Swift演唱會有多難？

文章來源：Millions vie for tickets to Taylor Swift’s only stop in Southeast Asia

（中時新聞網 黃凡甄）

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