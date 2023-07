串流和AI威脅生計 好萊塢明星恐進罷工行列

好萊塢編劇已罷工2個月,現又傳出演員工會也可能在美西時間12日跟進罷工。美媒分析,主因為串流平台及人工智慧(AI)等科技影響影視從業人員的生計。

娛樂週刊「綜藝」(Variety)今天報導,「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(SAG-AFTRA)今天與好萊塢公關公司140名主管進行電話會議,告知公關公司,為即將到來的演員罷工做好準備。

美國劇作家協會(Writers Guild of America)從5月2日罷工至今,向製片廠、影視製作公司組成的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers,簡稱AMPTP)爭取更好的待遇。

演員工會與電影電視製作人聯盟現行合約將於7月12日到期,雙方近日持續談判,演員工會正準備發動罷工,向製片廠及影視製作公司爭取更好的條件。

「綜藝」週刊今天標明獨家報導,透露演員工會正為12日的罷工進行最後準備。報導說,電話會議上業界的公關人員對這消息非常恐慌,因為目前有多部院線電影正在宣傳,如果罷工成真,這些宣傳都要停擺。

「洛杉磯時報」近日引用歷史學家與勞工專家的說法指出,好萊塢這波罷工潮背後凸顯幾個重要因素。包括好萊塢工會與工會之間凝聚力越來越強;COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情後,勞工運動在全美各地興起;更重要的是串流平台、人工智慧(AI)對從業人員的影響巨大。

過去兩個月,好萊塢編劇走上街頭、發動罷工,最主要就是抗議串流平台。在影視內容大爆發之際,作家的工作條件與薪資都受到壓榨,大型媒體公司在串流平台上投入的錢越來越多,作家賺的錢卻越來越少。

串流平台的氾濫,也影響到演員的生計,過去影視演員的作品在有線電視等傳統平台播出時,演員都能有收入進帳,每次重播都有收入;如今串流平台重播的時候,演員能分到的收入不到傳統媒體的3%。

另一項新科技,AI帶來的威脅力度可能更大。編劇、作家擔心,製作公司可以先指定劇本的風格,用AI技術把劇本寫出來之後,只要找一名作家來修飾,就能拿來拍攝使用。因為這名編劇並沒有完成整部劇本,因此製作公司付出的費用就少很多。未來AI甚至可能完全取代編劇。

演員方面也擔心工作不保。目前製片廠與演員簽合約時,通常要求演員放棄對角色的肖像與聲音權利,以便製片廠開發周邊收益,例如把角色用在遊樂園或公仔。但AI技術發達,演員擔心,製片廠把肖像與聲音的權利拿走後,未來的演出機會被AI取代。

