配件太複雜 蘋果Vision Pro初期直營店限定

外媒指出，即將於2024年上市的蘋果頭盔式裝置Vision Pro除了售價貴以外，還將成為史上最複雜的後勤準備，因為要提供消費者適合的頭帶、Light Seal、鏡片等，必須要有大量庫存和專屬試用空間，這只有直營店辦得到。

為了配戴的服貼性，蘋果將為每位購買Vision Pro的顧客量身剪裁最合的頭帶與Light Seal（Vision Pro與頭部接鄰處的封條），以及其他配件，這必須在直營專賣店中開闢新的區域進行試用和測量，也要在每家門市配備大量鏡片、零件等庫存。

在備貨、庫存、試戴等條件限制下，第三方代理店將很難提供Vision Pro的銷售與試用，蘋果最快在2025年才會開放第三方零售點販售Vision Pro。

同時，蘋果也在開發APP，可以讓用戶掃瞄臉部，以符合Light Seal和近視鏡片的尺寸。

另有外媒預估，蘋果將先在紐約、洛杉磯等主要城市的蘋果專賣店，開闢Vision Pro體驗區，然後逐步推廣到各地。2024年底開始對其他地區販售Vision Pro，美國之外的首批上市地點將包括英國、加拿大、法國、澳洲、中國、日本、韓國。

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