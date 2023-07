BBQ別烤「它」 米其林二星主廚良心建議

旗下餐廳獲得米其林二星肯定的美籍韓裔名廚、桃福餐飲集團創辦人張碩浩(David Chang)日前表示,千萬別用戶外BBQ的烤架烤漢堡肉排,因為只會得到烤架爆出大火的結果,但是漢堡肉排仍無法沾染上美味的煙燻味,他建議民眾在家用平底鍋煎肉排就好,成功率高又好清理。

綜合「財經內幕」(Business Insider)網站、英國《每日電訊報》(Daily Telegraph)報導,張碩浩日前在自己的Podcast節目《The Dave Chang Show》中直率表示,「烤架對漢堡來說相當糟糕」。

作為美國人,夏日常見的休閒活動就是在戶外烤漢堡排,不過張碩浩直言:「我實際上認為烤肉架對漢堡來說很糟糕。」

他說烤漢堡排只是「行銷謊言」,並且只會引發「油脂火」(grease fire)。油脂火指的是油品加熱到起火的狀態。他說藉由烤肉來讓漢堡排出現不同風味的想法,其實最終只是染上碳化(焦化)廢物的氣味,離所謂的「煙燻味」還差的遠,因為要在木炭上烤漢堡排12小時才能烤出煙燻味。

他一針見血評論:「『後院漢堡』是一段經驗,你試著說服自己它比實際上更美味,那是一種懷舊感,是一種味道,是關於朋友們,但如果抽離出來,實際上沒有這麼好。」

對於想要自己在家裡做出好吃漢堡排的民眾,張碩浩衷心建議用平底鍋就好,「平底鍋的成功率比烤架高,而且也不用清理,完全不需要擔心」。

不過這也不代表民眾永遠不要烤肉了,張碩浩認為雞肉、雞腿肉、豬肉、羊排、海鮮等,就很適合用烤肉架烤,他自己也很愛烤玉米、南瓜、茄子。

現年45歲的張碩浩為韓國移民第二代,他在紐約的「Momofuku Ko」餐廳獲得米其林二星肯定。

文章來源:Don’t barbecue burgers – it’s a con, says Michelin star chef

文章來源:Celebrity chef David Chang said you should never cook burgers on the grill, calling it ‘carbonized crap’

(中時新聞網 吳映璠)