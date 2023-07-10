靜待通膨數據 道瓊漲209點 費半飆逾2％

美股四大指數10日漲跌不一，隨著Fed鷹鴿兩派官員各紓己見帶動股市動向，道瓊收盤上漲209.52點，標普、那指微幅上漲，其中費半飆升逾2％，漲勢尤為凌厲。

美股十大明星股漲跌極端，微軟重挫逾5％，特斯拉也大跌4.82％，英特爾大漲2.79％，Meta則受惠旗下Threads用戶破億利多，助攻股價發起攻勢，上漲1.23％。

中國10日公布6月份消費者物價指數（CPI）年增率回落至零，生產者物價指數（PPI）年增率更進一步下降至-5.4％。兩者數據表現皆遜於預期，不僅代表需求持續低迷、復甦力道微弱，專家更憂心未來數月將陷入通貨緊縮。

而美國本周三將公布6月CPI，周四則揭露6月PPI等關鍵通膨數據也備受關注，因通膨情況將牽動Fed決策。

美國財政部長葉倫9日接受媒體訪問時，對於美國經濟表達謹慎樂觀的看法。她指出美國經濟衰退風險雖然尚未完全消除，不過她認為就看到的經濟數據而言，美國似乎正步入降通膨穩就業的正軌上。

葉倫在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）的專訪時表示，即使美國經濟依然穩健，但卻無法完全排除經濟衰退的可能性。

美國財報周本周開跑，外界預料企業將交出獲利疲軟的成績，投資人將藉此評估美企處理高通膨、消費者需求緊縮和Fed升息等挑戰的能力，檢視獲利財測是否足以支撐股價，意味著近期漲勢旺盛的美股將面臨一波考驗。

本周華爾街重量級銀行如摩根大通（JPMorgan Chase）與花旗、富國銀行將發表財報。達美航空（Delta Air Lines）、百事可樂公司也將揭曉業績。

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