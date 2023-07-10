不只AI 美股牛氣旺到郵輪、營建股也瘋漲

今年美股牛氣沖天，除了與AI相關等七大科技股帶頭衝鋒陷陣，根據Minerva Analysis創辦人布魯克斯（Kathleen Brooks）指出，這波多頭漲勢也擴展到其他類股，像是郵輪、營建股也都上演逆襲飆高的戲碼。

標準普爾500指數今年6月狂升6.5％，締造2022年10月以來最佳單月表現。不過部分人士擔憂，由於年初以來這波漲勢多集中在蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達、Meta、亞馬遜與特斯拉等七大科技股，導致反彈動能恐將難以持續。

不過被分析師視為牛市是否穩健的重要指標-市場廣度（Breadth）而言，7月首周標普500指數成分股在200日均線之上的比率達到65％，創下2月中以來最高，凸顯美股漲勢已蔓延到其他類股。

布魯克斯在接受訪問時指出，雖然七大科技股仍是支撐美股續航主力，「不過這波漲勢正在擴大，其他領域股價也相繼創下52周新高」。

布魯克斯指出，若仔細觀察今年美股漲勢前十大個股，除了輝達、Meta和特斯拉外，還包含工業巨擘奇異、營建廠商PulteGroup與嘉年華集團、皇家加勒比和挪威郵輪等三大郵輪業者。

Jackson Square資本公司創辦人葛拉漢（Andrew Graham）也表示，市場廣度自5月底已經逐漸改善，當中被投資者認為是分散投資的最佳標的就是郵輪股，這也讓它躍升成為今年第二季美股表現最好類股。

瑞銀資訊長海法爾（Mark Haefele）認為，郵輪、營建股能在這波漲勢異軍突起，主要是上半年科技股漲勢太過驚人，投資人開始獲利了結，進而帶動市場資金輪動至落後補漲類股。

不過分析師也警告，這波漲勢能否延續將面臨五大風險，它們分別是財報季登場、企業獲利恐將表現疲弱；美債殖利率倒掛不斷加劇、暗示衰退即將來臨；全球經濟前景陰霾罩頂；高利率導致金融壓力加重；以及美股漲幅已大，隨時都有可能面臨拉回修正危機。

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