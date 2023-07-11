美通膨可望回落 道瓊揚317點 動視暴雪飆

美國最新通膨數據發布前夕，華爾街股市11日集體開高，科技股及能源股漲勢吸睛，道瓊工業指數開盤便漲逾百點，午盤過後漲幅擴大，終場揚升317點，四大指數皆收紅。

道瓊工業指數收漲317.02點，或0.93%，收報34,261.42點；標普500指數上揚29.73點，或0.67%，收在4,439.26點；那斯達克指數攀升75.22點，或0.55%，收報13,760.7點；費城半導體指數上漲1.9點，或0.05%，收報3,653.5點。

數據方面，美國6月消費者物價指數（CPI）將於周三出爐，市場預期將最新數據將會由前值4%減緩至3.1%，核心CPI的年增率預期將放緩至5%。

另外，美國二手車價格回落連續第三個月下降，6月二手車價格較前月下滑4.2%，寫下新冠疫情爆發以來最大降幅。

2年期美債殖利率在美股盤中止跌轉漲，最高升4個基點至4.90%，午盤後雖回吐大部分漲幅，但仍脫離月內低點；10年期美債殖利率最深跌逾5個基點，進一步遠離4%，回吐上周四以來大部分漲幅，美債曲線倒掛加深。

政經方面，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）11日接受媒體採訪表示，目前尚未充分感受到限制性政策的影響，聯準會也尚未完成調升短期利率目標的任務，未來仍然有一段路要走，好讓貨幣政策達到足夠限制性的立場，並讓通膨率回到2%。

歐洲議會11日以587票贊成票、10票反對票通過「歐盟晶片法案」（EU Chips Act），期盼在2030年將歐盟在全球晶片產量的占比從目前的9%拉高至20%，為實現此目標，歐盟必須投入逾430億歐元的公共與民間投資。

另外，沙烏地阿拉伯11日重申，石油出口國組織及盟友（OPEC+）將會採取防範措施，以穩定全球油市，國際能源署和OPEC+都持續看好中國領導油市需求成長。

個股方面，微軟計劃收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）的交易案獲得美國法院同意。美國聯邦貿易委員會（FTC）此前曾以反壟斷為理由試圖阻止這樁交易行動，但舊金山法院法官11日駁回禁制令申請，意味著微軟可以在7月18日的最後期限完成之前與動視暴雪的合併，激勵動視暴雪飆漲10.02%至兩年最高，微軟則是震盪後小幅收紅，終場揚升0.19%，收在每股332.47美元。

龍頭科技股11日普遍收紅，亞馬遜自11日起舉行年度促銷日Prime Day，市場估計將創造129億美元銷售額，該公司周二勁揚1.65美元，漲幅1.30%，收報128.78美元；Meta收長4.19美元，漲幅1.42%，收在298.29美元；Google揚升0.84美元，漲幅0.72%，收在117.71美元；惟蘋果挫跌0.53美元，跌幅0.28%，收188.08美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.49美元，漲幅1.49%，收在101.26美元；日月光ADR則是收紅0.04美元，漲幅0.52%，以7.67美元作收。

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