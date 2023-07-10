南韓傳備40億美元銀彈 救援MG信用合作社

據熟知內情人士透露，南韓金融服務監管機關已經通知主要商業銀行，準備好40億美元的融資，以支援一家受到客戶提款擠兌打擊的信用合作社。

金融服務委員會的一名官員證實，銀行曾被要求透過回購協定安排，來準備流動性，以協助MG社區信用合作社，但沒有就援助金額提出評論。

在上周，儲戶在MG的一家分支機構排隊取款。此前的媒體透露，此與房地產專案的不良貸款增加有關。該分行位於首爾以東的南楊州市，預定很快就會關閉。

韓國最高金融當局周日承諾，將確保這家擁有近1300家分行的信用合作社的流動性，並在聲明中表示，MG社區的資本金比率和流動性遠遠超過監管比率，並擁有充足現金等價的資產。

不斷上升的利率，以及降溫的房地產市場，都引起外界對南韓經濟的擔憂。

據知情人士透露，南韓五大商業銀行。包括友利銀行(Woori Bank)、韓亞銀行(Hana Bank)、新韓銀行(Shinhan Bank)、韓國國民銀行(KB Kookmin Bank)、農協銀行(NongHyup Bank)都被要求向MG社區信用提供融資，而實際發放給該信用合作社的貸款金額，將取決於存款的提取。

MG社區在上周的一份聲明中說，其債務違約在可控制的範圍內，並將與內政部合作，改善財務穩健性。

花旗在上周公佈的一份投資人報告中淡化了此次事件的風險，但警告說，負債累累的房地產業將對經濟成長產生負面影響。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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