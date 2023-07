小心滑水道 男頭撞地板慘死 童被拋飛重傷

滑水道連出事!他「危險動作」慘死 5歲童空中「拋飛」重傷

夏天到了,許多人喜歡到游泳池、水樂園戲水、玩滑水道,但玩樂時也要注意安全,因為近期國外接連發生2起溜滑水道溜出人命、重傷案例。一名土耳其男子不顧安全指示,頭部朝下俯衝滑水道,結果一頭撞上泳池地板,搶救後不幸身亡,另一名美國5歲男童則是從6公尺空中「拋飛」滑水道,墜地重傷。

綜合英國《每日鏡報》(Daily Mirror)、土耳其「愛丁郵報」(Aydinpost)報導,6月底,65歲土耳其男子希爾加(Ali Cilga)與家人在土國南部安塔利亞省(Antalya)馬納夫加特(Manavgat)一家五星級飯店度假,26日他不顧飯店工作人員警告,逕自頭部朝下地從滑水道上方往下滑入泳池中,不料一頭撞上泳池堅硬的地板,經送醫搶救後,仍不幸於7月3日離世。

現場畫面顯示,希爾加由上往下俯衝進泳池,入水後就沉入水中,顯然一開始就撞到失去意識,值得注意的是,後續幾名從滑水道溜進泳池的遊客都沒有注意到水下的希爾加,約莫一分鐘後才有2名泳客注意到他,一名救生員趕緊跳入水中將他帶上岸急救。

另外福斯新聞網(Fox News)、《每日郵報》(Daily Mail)報導,一名5歲男童4日在美國喬治亞州與田納西州交界的「溫尼佩索卡湖」遊樂園(Lake Winnepesaukah Amusement Park)玩滑水道時,竟從高處「拋飛」出滑水道,墜地重傷,當地消防人員表示,男童拋飛時約距離地面15至20英呎(約4.5至6公尺)。

一名目擊遊客表示,她看到男童「飛出」綠色、黃色的滑水道。

另一名目擊者班絲(Ginger Bence)描述,男童墜地後短暫失去意識,當下好幾名遊樂園員工吹響哨子,可能是發生意外的標準作業流程,「我想我永遠都不會忘記這件事」。

救難人員到場急救後,男童清醒了過來,據悉他哀嚎全身都痛,腿部有傷口,後背疼痛。

目前當局仍在調查這起意外。

(中時新聞網 吳映璠)