小心滑水道 男頭撞地板慘死 童被拋飛重傷

滑水道連出事！他「危險動作」慘死 5歲童空中「拋飛」重傷

夏天到了，許多人喜歡到游泳池、水樂園戲水、玩滑水道，但玩樂時也要注意安全，因為近期國外接連發生2起溜滑水道溜出人命、重傷案例。一名土耳其男子不顧安全指示，頭部朝下俯衝滑水道，結果一頭撞上泳池地板，搶救後不幸身亡，另一名美國5歲男童則是從6公尺空中「拋飛」滑水道，墜地重傷。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、土耳其「愛丁郵報」（Aydinpost）報導，6月底，65歲土耳其男子希爾加（Ali Cilga）與家人在土國南部安塔利亞省（Antalya）馬納夫加特（Manavgat）一家五星級飯店度假，26日他不顧飯店工作人員警告，逕自頭部朝下地從滑水道上方往下滑入泳池中，不料一頭撞上泳池堅硬的地板，經送醫搶救後，仍不幸於7月3日離世。

現場畫面顯示，希爾加由上往下俯衝進泳池，入水後就沉入水中，顯然一開始就撞到失去意識，值得注意的是，後續幾名從滑水道溜進泳池的遊客都沒有注意到水下的希爾加，約莫一分鐘後才有2名泳客注意到他，一名救生員趕緊跳入水中將他帶上岸急救。

另外福斯新聞網（Fox News）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名5歲男童4日在美國喬治亞州與田納西州交界的「溫尼佩索卡湖」遊樂園（Lake Winnepesaukah Amusement Park）玩滑水道時，竟從高處「拋飛」出滑水道，墜地重傷，當地消防人員表示，男童拋飛時約距離地面15至20英呎（約4.5至6公尺）。

一名目擊遊客表示，她看到男童「飛出」綠色、黃色的滑水道。

另一名目擊者班絲（Ginger Bence）描述，男童墜地後短暫失去意識，當下好幾名遊樂園員工吹響哨子，可能是發生意外的標準作業流程，「我想我永遠都不會忘記這件事」。

救難人員到場急救後，男童清醒了過來，據悉他哀嚎全身都痛，腿部有傷口，後背疼痛。

目前當局仍在調查這起意外。

文章來源：Tourist died after no one noticed he’d been knocked out going down water slide at hotel

文章來源：Antalya’da üzücü olay! Başını havuzun zeminine vuran Ali Cılga hayatını kaybetti

文章來源：Boy, 5, is badly injured after falling 20 feet from WATER SLIDE at Georgia amusement park, with shocked eyewitness claiming staff didn’t arrive to help him for several minutes

文章來源：Georgia amusement park guests watch in horror as boy, 5, ‘flies out’ of water slide

（中時新聞網 吳映璠）