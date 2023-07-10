瑞信暴雷前 沙烏地國銀伸援手卻吞閉門羹

外媒9日報導，在瑞信（Credit Suisse）早前出現財務困難之際，沙烏地國家銀行曾有意增持股權，將其持股比例從9.88%拉高至40%左右，但遭到瑞士監管機構FINMA的阻止而作罷。

瑞信於今年3月傳出財務危機，隨後在瑞士政府出面斡旋之下，由瑞銀（UBS）以30億瑞郎出手收購，若以瑞信當時的收盤價計算，約為其市值的4折，此外，瑞信的股東將以每22.48股瑞信股票換得1股瑞銀股票，此次交易成為了2008年金融海嘯以來最重大的收購案。

瑞士媒體《Blick》9日援引消息人士報導指出，沙烏地國銀原先持有瑞信9.88%的股份，該行當時試圖與瑞士政府及監管機構洽談，有意向瑞信注資50億美元，將其持股拉高至40%左右，然而外國投資者若要增持股權至10%以上，必須獲得瑞士監管機構FINMA的，據悉，沙烏地國銀的提案遭到了FINMA的否決而作罷，至於FINMA拒絕的詳細原因則未有進一步消息。

瑞銀已於6月12日完成對收購瑞信，在交易完成後，沙烏地國家銀行持有的瑞士信貸股份被轉換為瑞銀集團約0.5%的股份。

瑞銀雖已完成收購，但眼前仍有多項關卡。在瑞士當局促成這樁收購案時，要求將規模約170億美元的瑞信AT1債券減記為零，部分投資人不甘手中債券化為壁紙，遂決定採取法律行動；另外，部分瑞信員工也不滿與AT1債券掛鉤的獎金遭到註銷，而就此提訴訟。綜合外媒報導，瑞銀目前已撥備40億美元，用以應對此次收購案可能引發的訴訟和監管問題。

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