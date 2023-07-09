葉倫：美經濟尚未徹底擺脫衰退可能性

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）早前受訪時表示，美國的通膨率依然居高不下，雖然經濟成長放緩，但仍不能完全排除美國面臨經濟衰退的可能性。

美國勞工部上周公布報告顯示，6月非農就業新增人數報20.9萬，遠低於預期的22.5萬人以及修正後前值30.6萬人，創下2020年12月以來新低，而葉倫近日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問時被問及此事，她認為，成長放緩是適度且正常的發展，但美國經濟衰退的風險並非完全不存在。

葉倫表示，當前的壯年勞動力參與率處於數十年來的最高水平，證實強勁的就業市場吸引勞動力回歸，但考量到就業數據目前穩企於高點，他們預估每月的就業成長將逐漸回落至較正常的數值。

她在採訪中談到，美國擁有健康的經濟，包括一個良好的勞動力市場，雖然通膨率高企令人擔憂，但通膨率將會隨著時間的推移下降，她深信在勞動力市場仍然強韌的背景下，會有一條降低通膨的道路，美國目前便是正走在這條道路上。

葉倫將勞動力市場的強勁發展歸功於拜登的經濟政策，她指出，在疫情爆發後，美國面臨大量失業以及經濟萎縮的窘境，但拜登政府的經濟政策以及疫苗接種策略取得成功，使勞動力市場出現了迅速且戲劇性的反彈，目前經濟增長已有所放緩，回到較正常的水平。

葉倫甫結束為期四日的訪中行程，葉倫在採訪中透露，雖然拜登政府考慮強化對境外投資的控制，但這些控制的目標相當狹窄，不會對中美雙邊投資造成重大影響。

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