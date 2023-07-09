烏認了轟炸克里米亞大橋 親揭主要目標

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）昨（8）日坦承，2022年10月，是烏克蘭轟炸克里米亞大橋，主要目標是截斷俄羅斯軍隊的後勤補給。在此之前，烏克蘭官方都未正式宣稱犯案，僅暗示可能是他們所為。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，俄烏戰爭屆滿500天，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾昨日在Telegram發文，羅列500天來烏軍的各項戰績，其中第273天提到，烏軍對連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，或稱克赤大橋，Kerch Bridge）發動了第一次打擊，主要目標是打破俄軍的後勤補給。

2022年10月8日清晨6時過後，克里米亞大橋突然爆炸起火，釀成4人死亡，俄羅斯後續表示，這起攻擊為一輛卡車上裝載的炸彈所引爆，導致公路上的其中一段路面被炸毀、斷裂、沉入海中，引發的火勢也點燃上方鐵路當時正通過的火車，導致油罐車廂起火，俄羅斯總統普丁當時痛批是一起「恐怖分子行為」。

烏克蘭官方從未正式宣稱犯案，不過基輔是幕後兇手已是公開的秘密，烏克蘭官員的說法也暗示了是他們出手。

當時烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）發文表示：「所有非法都必須被摧毀，被偷的一切都必須歸還給烏克蘭，被俄羅斯佔領的一切都必須被驅逐。」

2022年秋天，《紐約時報》（New York Times）也刊出一篇題為「烏克蘭如何炸毀一座重要的俄羅斯橋樑」文章，詳細說明烏克蘭特工如何在卡車上裝滿炸藥，以及如何在路途中引爆卡車。

除了中斷俄軍的後勤補給，炸毀克里米亞大橋也意在羞辱普丁，2018年普丁才親自出席大橋的開幕儀式，

克里米亞大橋的公路及鐵路已分別於今年2月、5月恢復通行。

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：Ukraine marks 500 days of war by admitting it blew up Russia’s bridge to Crimea

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