亞投行內部調查：未發現中共影響其決策

週五公佈的一份內部審查報告顯示，得到中國政府支援的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, 簡稱：亞投行）沒有發現中國共產黨對該行決策產生不當影響的證據。

《華爾街日報》報導，由中國牽頭成立的多邊開發銀行公關負責人、加拿大籍的比卡德（Bob Pickard）辭職並匆匆離開中國後，在推特發表一系列文字指責該銀行管理層「由共產黨主導」，並稱該行的工作文化「極其有害」。隨後加拿大停止了在亞投行的活動，並對這些指控進行了調查。

報導說，亞投行進行了為期10天的調查，包括審查文件、與30名工作人員面談，面談對象包括亞投行行長金立群。主持審查工作的亞投行總法律顧問、巴西籍尼紐（Alberto Ninio）說，此次內部審查沒有發現任何證據支持或證實比卡德的指控。

亞投行說，比卡德拒絕面談的請求，但表示願意提供書面材料。他對媒體重申有關中共影響該行的指控，他在向加拿大政府通報情況後，已完全拒絕參與調查。

中國持有亞投行26.6％的投票權，對任何重大決策都擁有事實上的否決權。歐洲國家、英國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭合計持有28％的投票權。美國不是亞投行成員。

亞投行的審查發現，決策過程不可能由個別成員或成員團體主導，因為大多數事項都是由多數票決定的。

報導說，中共黨員的身份在競爭激烈的中國被認為是獲得成功的先決條件，中共在公私營部門的影響力無處不在，民營部門的中國高管具有黨員身份極為常見。目前亞投行行長金立群的官方履歷中沒有顯示他是共產黨員，但中國媒體發佈的新聞報導和介紹顯示，他以前曾擔任主權財富基金中國投資有限責任公司的黨委副書記和中國財政部的黨組成員。

比卡德說，他無法證明亞投行中誰是黨員，因為他無法看不到別人是否有黨證。不過即便如此，誰是黨員，大家「心裡有數」。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：亞投行內部調查未發現中國共產黨影響其決策的證據

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