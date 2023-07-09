日圓急貶 韓國人瘋日:旅遊、日股都燒燙燙

韓元對日圓創8年以來新高，令不少韓國投資人開始購入日股、日圓，期待日圓幣值反轉時可以賺一波價差。而受日圓貶值與日韓關係改善影響，韓國觀光客大量湧入日本，為日本貢獻了不少觀光收入。

台灣社會對於韓國對日本的認知可能會想到韓國排日、日韓貿易戰，或是前段時期的抵制日貨運動等等較為激烈的事件，但這些印象近期可能會出現大改觀。

韓元對日圓目前來到高峰階段。六月，東京外匯市場的韓對日匯率來到了1：0.11，創下自2015年以來的韓元對日圓的最高價。韓元對日圓便宜，加上疫情解封、近期日韓關係改善等因素，韓國的日本股票投資與日本旅行預約數開始增加。

日股正夯！ETF、索尼、三菱都入列

日股目前在韓國投資人之間相當受到關注，一名居住在首爾的男性上班族表示：「我現在有在慢慢買日股，等日圓漲回來之後我再賣掉。」他每天都在緊盯日銀的金融政策，期待時機逆轉時大賺一筆。

根據韓國證券投資機構「韓國証券集中保管公司」的資料顯示，六月份韓國人持有的日股額度達31億美元，與五月份相比增加了8%，與去年同期相比增加了20%。這些韓國投資者瞄準的標的，大多是半導體相關的ETF、索尼或三菱的股票等。

在韓國，因為各個獨立投資人的影響力很小，因此韓語習慣將這些投資人比喻成「螞蟻」（게미）；收購日股的獨立投資人則被稱為「向日本學習的螞蟻」（일학게미）。韓國報紙版面中，有出現一幅螞蟻群聚在日本國旗上的插圖，象徵對日股抱持著高度興趣的投資人與日俱增的情況。

日本旅遊人氣居高不下 機票水漲船高

另一方面，韓國的某大企業在韓國的夏季連假時，超過一半的員工會選擇去日本旅遊。韓國國內也掀起了日本旅遊熱，某位對日本感興趣的民眾表示：「我是很想去日本，但現在機票漲得很貴，讓我有點猶豫要不要去。」

旅日觀光需求增加、日韓關係改善，以及日圓貶值等三重效果加乘之下，韓國也開始「瘋日本」。疫情落幕後，本因疫情封鎖的航線接連重啟，日本大分縣與首爾的直航班機也將於7月22日再開。韓國大型旅行社哈拿多樂（HANATOUR）表示，7月11～17日的旅客預約數相較前一週增加了三成。

韓元對日圓匯率創八年新高！日本熱延燒韓國！

─2015年以來的韓元對日圓匯率

註：歷年數據以該年度年底為準

資料來源：Google財經 整理：李浩宇

自五月至今，韓元對日圓匯率從1：0.1日圓，上升到了7月4日的1：0.1111。根據日本政府觀光局統計，今年1～5月的訪日外國人數為863萬人，其中韓國人就佔了三成。預估近期的日圓貶值還會再引起一波韓國人的旅日觀光潮。

尹錫悅積極與岸田文雄對話 日韓解凍升溫

說到這波日本熱潮，日韓關係關係絕對是不可忽視的因素。韓國總統尹錫悅於三月份發表了徵用工問題的解決方案，並實現了難得一見的韓國領袖訪日。之後岸田文雄也在五月訪韓，重啟了睽違12年的領袖外交，讓日韓關係有了實質性改善。

2012年，時任韓國總統的李明博因獨島領土爭議訪日，雙方因獨島歸屬問題爭執不下，不歡而散後，日韓便因政治問題而長期對立。2017年，當時文在寅政府下的韓國高等法院針對徵用工問題，向日本企業判賠，使得日韓雙方進入建交以來的外交冰點時期。

文在寅政府時期的韓國反日運動十分興盛，時常可見以「No Japan」為標語的日貨抵制運動，甚至日韓雙方還爆發貿易戰，令文政府疲於應付。

尹錫悅上台後積極與日本進行交涉，雙方關係才逐漸解凍，抵制日貨的聲量也逐漸消失。一部份韓國市民對此表示支持：「現在終於可以正大光明地購買日本商品了！」

疫情結束後，許多韓國人認為受日圓急貶影響，在日本購物十分划算。英國智庫ECA International的研究指出，2020年海外派駐員的生活費排名當中，東京居全球第三名，首爾則排到第九名；時序進入2023年後，首爾雖然仍維持第九名，東京卻下降到第十名，顯示首爾的生活物價已高於東京。

6月29日，日韓雙方的經濟部長在東京召開了「財務對話」，兩邊就目前金融市場混亂進行了對策討論，最後決定重啟通貨交換（註）。有部份人士指出，通貨交換之後的韓元信用度將會上升，因此韓元的兌換量或購買可能會隨之增加。

註：通貨交換（Currency swap）：交易雙方簽定通貨交換契約後，雙方可適當規避匯率與利率風險，在一定期間內賦予對方不同幣別的資金，讓對方可取得自己所需的外幣。

（ 李浩宇 ）

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