祖克伯調整研究方向 要推有用的AI產品

臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）很早之前就投人工智慧（AI）研發，但主要在學術性研究。隨著AI商機崛起，他視AI為Meta長期發展關鍵而不斷投入研發工作。

祖克伯2013年看好AI前景而投入大量資金研發。他雇用其中一位有遠見人物楊立昆（Yann LeCun）負責開發AI。

在OpenAI推出聊天機器人ChatGPT爆紅後，更凸出Meta在AI領域上不斷落後同時，2022年許多Meta的AI研究員離職而進一步阻礙其研發。

祖克伯提出2023年為「效率之年」，從2022年底開始展開多輪裁員行動，許多Meta頂尖AI人員因此離職，使Meta要大力研發AI成為艱鉅任務。外界估計約1／3負責共同編寫AI大型語言模型的Meta人員2022年離職。

Meta多年來優先做學術性研究並免費對外分享成果，但卻難以利用這些研究的商業潛力。在生成式AI成大眾焦點後，Meta正在趕緊把其握有資源，重新聚焦在創造出有用途的AI產品與功能，包括推出自家聊天機器人。

包括祖克伯在內的Meta高層已加強主導公司的AI策略，成立一個生成式AI小組向產品長考克斯（Chris Cox）直接報告。

祖克伯說，該小組正訓練多個生成式AI模型，負責產生包括文字、圖像或聲音等內容。他曾在3月時表示，目標是把這些模型注入公司每一個單一產品裡，為公司最大的單一投資。

他讚揚Meta其中最重要、被稱為LLaMa的AI語言模型。其被視為Meta自家所研發的AI工具裡，最終能跟谷歌和OpenAI等同類產品在市場上競爭。

除了LLaMa，祖克伯在6月中公布一款名為Voicebox的AI模型，能以不同方式朗讀文章，或在文本的協助下，去除錄音檔裡的背景雜音來修正讀音。Meta未表示該研究項目何時能讓公眾使用。

祖克伯和其他高層都指AI是撐住Meta的第三隻腳，認為它是給公司長期發展，和跟隨全球連動、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等相關性研發的必要技術。

只要在AI領域上被拋離在後，就會導致Meta給人落伍而發展緩慢的印象，違背臉書「快速行動，打破陳規」宗旨。

白宮5月舉行AI領袖峰會，找目前AI創新上走在最前端的公司來開會，但Meta未受邀請即成為其技術落後的警訊。

Meta向來在技術落後就會在經營方向上急轉彎。像智慧手機崛起後就積極把廣告業務取向從桌上型電腦轉向以「手機優先」。2016年在其社交平台Instagram推出限時動態功能Stories，來吸引社交媒體Snapchat用戶來轉用。

Meta要重新調整AI研究方向之際，2022年其大量從事AI和其他重要生成式AI的研究員離職。知情者指出，像LLaMA的14名編寫人員裡，就有六人選擇要離開。工作疲憊或認為Meta無法在AI領域追上其他對手，是他們離職的主要原因。

在Meta的AI研究出現離職潮時，OpenAI 2022年11月就推出ChatGPT。那些離開Meta的AI人才有部分被其他AI業者吸收。

祖克伯坦言，2022年大家看到生成式AI在品質上，已出現一些很驚人的突破。

ChatGPT爆紅後，祖克伯和考克斯跟技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）一起檢視和管理公司AI相關成果。目前三人每周花數小時在AI領域，包括參加會議和核准計畫。