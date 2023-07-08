美成長股 重登投資寵兒

拜AI熱加持、美國債務上限危機解決、美國經濟還在擴張之賜，2023年看到晶片製造商輝達等大型成長股意氣風發，股價狂飆屢創高點，再度成為投資寵兒。

不受利率持續走高、估值偏低影響，總結2023年上半，那斯達克100指數漲38.8％，蘋果、微軟等大型科技股股價刷新歷史高點。

晨星（Morningstar）的大型成長股基金，科技股權重達37％，2023年上半平均漲幅24％，同時間科技基金平均漲30％。規模2,000億美元的景順（Invesco）QQQ ETF，科技股占5成以上，2023年上半漲39％ 。

反觀標普500指數基金，2023年上半僅漲17％；大型價值股基金漲幅更是少得可憐，只有區區5％。

大型成長股基金與科技基金，在第二季仍是績效最佳的兩大共同基金，漲幅分別為11％、9.9％。

截至6月30日，MSCI美國成長股指數（MSCI USA Growth Index）成分股的本益比平均37.2倍，MSCI美國價值股指數（MSCI USA Value）成分股的平均本益比16.7倍。

投資人不禁要問，現在想抱成本變貴的成長股是否不是時候？《巴倫周刊》提供幾個投資方向，認為成長股還是可以期待。

聯準會（Fed）2022年3月啟動升息循環後不利成長股，可是一旦利率觸頂，情勢可望翻轉。經濟將衰退的揣測甚囂塵上，華爾街預期Fed終將降息刺激景氣，倘若利率走低，本益比高的股票會比債券更有吸引力。

周刊建議投資人可鎖定獲利穩定且負債不高的優質企業，在當前成長放緩但高利率的環境，這類公司照樣如魚得水。即便經濟深陷衰退，也就是所謂的「硬著陸」（hard landing），優質企業也生存得下去。

周刊還提到投資小型企業的好處，主要是相中其成長空間，比蘋果、微軟、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、臉書母公司Meta、特斯拉等巨頭企業還大。