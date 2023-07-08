美頁岩油產量大增 削弱OPEC定價能力

沙烏地阿拉伯等主要產油國致力推升油價，但美國產油量不斷增加，2023年全年產量可望創新高。專家認為，這有助穩定油價，同時也會削弱以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）定價能力。

專家認為油價走低會降低美國頁岩油商增產意識，和頁岩油產量有達到頂峰跡象，但美國2023年初到4月間產油量，仍較2022年同期增加9％而讓許多專家意外。

艾克森美孚和雪佛龍準備未來幾年，要大幅增加其在美國重要頁岩油區二疊紀盆地（Permian Basin）產量。

外界認為美國產油量大增，部份原因是油商提高開採效率所致。當美國等非OPEC成員國產量繼續上升，OPEC影響油市的定價能力就會不斷被削弱。

產油國聯盟OPEC＋2023年來宣布的每天減產量大約是2022年產量6％，但國際油價2023年來每桶仍累跌逾10％。除了中國需求較市場預期疲弱外，包括巴西、加拿大和挪威等非OPEC＋陣營的產油國增產而拉低油價。

能源顧問機構Rystad Energy評估，OPEC以外產油國的新增產量，相當於OPEC減產量約2／3。新增產量裡約一半來自美國。

油價從2014年中到2016年初之間累跌近7成後，麥格里集團全球石油與天然氣策略師韋瓦蒂（Vikas Dwivedi）指美國油商開始鑽研更有效率的開採方法，結果讓技術有很大進步，甚至能大幅減少人力與生產等成本。

美國油商致力提高開採效率後，即使油價走低，他們仍然有維持獲利能力的空間。摩根大通指2014年以來，美國頁岩油的開採成本縮減36％。技術進步後，頁岩油田能開採的深度和時間都比以前更深和更久。

像重要頁岩油商EOG資源提高開採效率後，即使油價每桶42美元也能獲利。相較其在九年前，油價要86美元才能獲利。