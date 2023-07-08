德車廠首家 賓士加入特斯拉充電陣營

通用、福特、富豪等車廠爭相加入特斯拉充電陣營後，賓士汽車（Mercedes-Benz）7日也宣布自2025年起，採用特斯拉的「北美充電標準」（NACS），成為第一家投入NACS懷抱的德國車廠，BMW與福斯料也會在壓力下跟進。

賓士2024年起會先提供轉接頭，讓北美地區使用組合充電系統（Combined Charging System，CCS）的賓士車主，也能夠在特斯拉逾1.2萬座超級充電站充電。到了2025年賓士生產的電動車，就會內建與特斯拉規格相符的充電插座。

賓士車載作業系統的地圖，將顯示特斯拉超級充電站的使用情況及價格。

賓士同時打算擴充自家的充電網絡，在北美打造超過400座充電站，內含2,500多個大功率充電樁。賓士計畫在全球布建2,000座充電站、1萬個充電樁。

為了加快電動車普及速度，通用（GM）、福特（Ford）、富豪（Volvo）、Polestar、Rivian等車廠，紛紛加入採用特斯拉NACS的行列，賓士成了最新一家投入特斯拉充電陣營的車廠，也是德國車廠中的第一家。

德國另兩大豪車廠牌福斯（Volkswagen）與BMW，可能也會在壓力下跟進，據傳福斯已就此進入討論階段。

此外韓國廠牌現代（ Hyundai）、起亞（Kia）及全球第四大汽車集團Stellantis，已經證實正與特斯拉談判採用NACS事宜。