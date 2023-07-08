全球高溫屢破紀錄 科學家：10萬年來最熱

地球氣溫昨天再度飆升至現代有紀錄時代未曾見過的水準，連續4天創下新高。科學家指出，這些令人憂心的新紀錄，有可能是地球「至少10萬年內」的最高溫。

根據緬因大學（University of Maine）以美國國家環境預測中心（National Centers for Environmental Prediction, NCEP）數據為基礎的氣候再分析儀（Climate Reanalyzer），全球單日均溫昨天攀升到攝氏17.23度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，全球氣溫已經連續一週打破紀錄。全球平均氣溫3日來到攝氏17.01度，創下NCEP自1979年開始紀錄以來的數據新高，然而4日進一步攀升到攝氏17.18度，5日則持平。

本週以前，NCEP測得的最高溫紀錄是在2016年8月創下的攝氏16.92度。

根據伍德威爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）資深科學家佛朗西斯（Jennifer Francis）說法，雖然這些紀錄是基於20世紀中葉以來的觀測數據，仍「幾可確定」是地球一段更長時期以來的最高溫。

佛朗西斯估計，本週的高溫「可能是至少10萬年來」的最高溫，還說這些紀錄是「一件大事」。

科學家之所以知道這一點，是因為他們從樹木的年輪、冰芯和珊瑚礁等替代物資料中擷取了數千年的氣候數據，這些數據是科學家瞭解氣候系統和人類自工業革命以來，如何導致全球迅速暖化的基石。

美國研究組織伯克萊地球（Berkeley Earth）首席科學家羅德（Robert Rohde）向CNN表示，這個夏天「氣溫很有可能持續創下新高」。羅德是率先分享本週全球氣溫飆升的人士之一。

英國葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Institute for Climate Change and the Environment）氣候科學資深講師奧托（Friederike Otto）本週稍早表示：「這不是一個值得慶祝的紀錄，且由於北半球夏季才剛開始，加上聖嬰現象正在發展，這個紀錄很快就會被打破。」

奧托說：「這正表明了我們必須停止燃燒化石燃料，不是十幾年內停止燃燒，而是現在就停止。」他還說，氣溫不只是數字，「對許多人和生態系統來說，氣溫還是生命和生計的損失」。

（中央社亞特蘭大7日綜合外電報導）

（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1120708

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