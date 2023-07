全球高溫屢破紀錄 科學家：10萬年來最熱

地球氣溫昨天再度飆升至現代有紀錄時代未曾見過的水準,連續4天創下新高。科學家指出,這些令人憂心的新紀錄,有可能是地球「至少10萬年內」的最高溫。

根據緬因大學(University of Maine)以美國國家環境預測中心(National Centers for Environmental Prediction, NCEP)數據為基礎的氣候再分析儀(Climate Reanalyzer),全球單日均溫昨天攀升到攝氏17.23度。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,全球氣溫已經連續一週打破紀錄。全球平均氣溫3日來到攝氏17.01度,創下NCEP自1979年開始紀錄以來的數據新高,然而4日進一步攀升到攝氏17.18度,5日則持平。

本週以前,NCEP測得的最高溫紀錄是在2016年8月創下的攝氏16.92度。

根據伍德威爾氣候研究中心(Woodwell Climate Research Center)資深科學家佛朗西斯(Jennifer Francis)說法,雖然這些紀錄是基於20世紀中葉以來的觀測數據,仍「幾可確定」是地球一段更長時期以來的最高溫。

佛朗西斯估計,本週的高溫「可能是至少10萬年來」的最高溫,還說這些紀錄是「一件大事」。

科學家之所以知道這一點,是因為他們從樹木的年輪、冰芯和珊瑚礁等替代物資料中擷取了數千年的氣候數據,這些數據是科學家瞭解氣候系統和人類自工業革命以來,如何導致全球迅速暖化的基石。

美國研究組織伯克萊地球(Berkeley Earth)首席科學家羅德(Robert Rohde)向CNN表示,這個夏天「氣溫很有可能持續創下新高」。羅德是率先分享本週全球氣溫飆升的人士之一。

英國葛拉漢氣候變遷和環境研究所(Grantham Institute for Climate Change and the Environment)氣候科學資深講師奧托(Friederike Otto)本週稍早表示:「這不是一個值得慶祝的紀錄,且由於北半球夏季才剛開始,加上聖嬰現象正在發展,這個紀錄很快就會被打破。」

奧托說:「這正表明了我們必須停止燃燒化石燃料,不是十幾年內停止燃燒,而是現在就停止。」他還說,氣溫不只是數字,「對許多人和生態系統來說,氣溫還是生命和生計的損失」。

(中央社亞特蘭大7日綜合外電報導)

(譯者:李佩珊/核稿:劉淑琴)1120708

延伸閱讀

17縣市高溫 雙北、花東上看攝氏38度

全球連2天飆新高溫 過「這時間」有望緩解

極端高溫要來了 2地飆38度 入夏以來最熱