Fed升息成定局?7月後是否再升看這些重點

聯準會在本月晚些時候升息幾乎已成定局，但在6月非農就業報告公布之後，第二次升息的前景似乎又變得有些撲朔迷離。

●7月升息木已成舟?

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，金融市場預期聯準會7月底再度升息的可能性突破90%。

美國就業增長仍然穩健，薪資增長也仍然強勁，失業率徘徊在歷史低點附近，這表示就業市場還在給經濟需求添柴火，儘管聯準會試圖透過大舉升息讓經濟降溫。

聯準會決策官員已經明確表示，他們認為該美國央行在降低通膨方面仍有更多工作要做。目前美國的通膨率仍然遠超出聯準會設定的2%目標。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周五接受媒體訪問時表示，他認為「進一步收緊政策的機率很大」、「通膨需要進一步下降」，以及他「不反對同僚對於今年還需再升息一或兩次的說法」。古爾斯比今年在決定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）具有表決權。

其他聯準會官員在通膨方面也採取類似的強硬立場，強烈暗示央行可能在7月恢復升息。

聯準會在6月會議宣布暫停升息，根據美東時間本周三發布的會議紀要，央行決策官員在這場會議決定維持利率於5%～5.25%不變，在連續升息10次後首度停下腳步，以評估之前大舉升息和春季銀行倒閉事件給經濟造成的影響。

儘管數據顯示在抑制通膨方面已出現些許進展，但上周聯準會主席鮑爾在歐洲出席央行活動時曾表示，FOMC絕大多數成員預期還將再升息兩次或「更多」，並透露他不排除連續升息的可能性。

聯準會在今年下半年還有4場利率會議，分別在7月25-26日（美東時間，以下皆同）、9月19-20日、10月31日-11月1日，以及12月12-13日。

●7月之後觀察重點

聯準會在7月之後是否進一步升息、何時再度升息，亦或放心讓緊縮政策完全退場，除了通膨率的消長之外，還需要觀察幾個重點，包括勞動力市場要降溫到什麼程度才足夠，以及薪資通膨和消費者支出力道。

正如鮑爾一再重申，聯準會希望看到就業市場普遍放緩以達到「更好的平衡狀態」。經濟學家表示，這意味著薪資通膨必須持續降溫，而單月就業增長需要回落到接近7萬～10萬人，也就是跟上人口增長所需的最小就業增長。此外，失業率需要攀升。但目前美國的就業市場完全是另一番景象。

美國勞工部周四公布職缺與勞動力流動調查（JOLTS）報告，5月職缺數為982.4萬個，低於4月份的1032萬個和市場預期的990萬個，較去年3月創下的歷史高點1200萬個進一步下滑，但仍遠遠超出正在找工作的失業人口。周五公布的6月美國非農就業增加20.9萬人，低於市場預期的22.5萬人，並創下2年半新低，但以歷史標準來看仍屬穩健。6月失業率從5月份創下去年10月以來新高的3.7%下滑至3.6%。

薪資軟體公司勞工經濟學家Dave Gilbertson表示，這顯然是一個非常緊俏的勞動力市場，我認為聯準會看到這些數據會說「有充分理由繼續小幅升息，因為勞動力市場還不夠降溫」。他並表示，美國勞動力短缺很大程度上是因為人口結構改變，在可預見的未來，這可能使就業市場保持吃緊的狀態。

缺工導致勞動力成本升高，這給醫院，餐館等勞力密集型服務業帶來壓力。由於企業通常藉由提高工資來解決人員招聘面臨的挑戰，因此消費者物價也面臨上漲壓力。

鮑爾在最近的談話中特別將重點放在薪資通膨上，一些頂級經濟學家紛紛出具研究報告，稱聯準會將不得不進一步放緩經濟增長，以解決勞動力市場對通膨揮之不去的影響。

聯準會將緊盯薪資增長以作為今年晚些時候的決策參考。該央行官員尤其將關注就業成本指數（Employment Cost Index）。最近該指數顯示今年第一季的薪資增長回升。第二季數據將於7月底、在聯準會的政策會議之後發布。

根據6月份的非農就業報告，平均時薪較5月上揚0.4%、較去年同期成長4.4%，均超出市場預期，也都沒有較5月放緩，這不是讓人樂見的發展。

聯準會解決服務業通膨的策略很簡單，就是透過更多升息來抑制需求。

除了就業市場之外，聯準會還將高度關注消費者支出，根據商務部的數據，過去幾個月來，美國的消費者支出已見降溫。

有幾個因素可能在未來幾個月進一步削弱消費力道，例如學貸恢復繳款，以及美國最高法院駁回拜登總統規模高達4000億美元的學貸赦免計畫。在債務增加之際，美國人的存款也在不斷減少，因此美國消費者可能很快就會開始削減開支。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

延伸閱讀

料聯準會將升息 美股3大指數收黑

美6月薪情佳 7月幾篤定升息

美升息呼聲高 美元指數走強