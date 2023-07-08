葉倫會李強 分析：有助緩解美中脫鉤斷鏈

中國國務院總理李強昨天會見了到訪的美國財政部長葉倫。分析說，這次會見有助緩解有關中美兩國可能「脫鉤斷鏈」的擔憂，並有助於凝聚兩國經濟合作的共識。

中國人民大學美國研究中心副主任刁大明對陸媒澎湃新聞分析，從這次會面的公開內容來看，雙方在三個方面有明確認識，包括都談到落實兩國元首峇里島會晤共識，凸顯了中美關係在元首外交定向把舵引航下應有的正確方向，以及雙方都強調加強溝通、都談到要加強合作。

上海對外經貿大學金融發展研究所副所長鐘輝勇指出，這次會面更多強調兩國需要透過加強經濟合作來推動中美關係重回正軌，這次會見除有助緩解對中美兩國可能「脫鉤斷鏈」的擔憂，也有助於凝聚兩國經濟合作的共識，在新的發展階段，透過深入的經濟合作來構建穩定、可預期、建設性的中美關係。

葉倫（Janet Yellen）這次訪問是繼上月中旬美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後拜登政府又一位高級別官員訪中，刁大明說，「應該說是5月初以來兩國高層官員加速積極溝通的延續」，而這種積極溝通的範圍也從外交軌、戰略軌，擴展到經貿軌。

他分析，這也給世界釋放積極穩定訊號，即中美雙方在經貿領域仍舊保持著高層級的有效溝通管道，同時也向國際展現中美在經貿領域、尤其是穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰等各方面都存有合作空間。

這位學者說，中美若在這些方面能有更有效的合作，當然會對世界、特別是後疫情狀態下全球經濟持續穩定復甦具重大意義，但前提應是美方真真正正和中方相向而行，願與中方共同有效落實兩國元首峇里島會晤共識。

葉倫6日飛抵北京，展開為期4天的訪問。她昨天先後與中國財政部長劉昆及李強會面，承諾美國不尋求與中國「脫鉤斷鏈」，願與中方加強溝通，避免因分歧導致誤解，尋求美中經濟互利雙贏。

李強則表示，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應透過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

（中央社記者周慧盈北京8日電）

（編輯：呂佳蓉）1120708

延伸閱讀

葉倫會李強：美不尋求贏者全拿

葉倫會李強 稱美尋求和大陸良性競爭

葉倫訪陸若搞砸？專家：「這事」會發生