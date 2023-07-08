番茄價格飆漲 印度麥當勞停用

印度蕃茄價格飆漲創新高之後，受到供給短缺和品質疑慮影響，印度多地麥當勞（McDonald’s）的漢堡和捲餅已經不加蕃茄。

路透社報導，印度部分地區的番茄躉售價格一個月內飆漲288%，今天來到1公斤140盧比（1.7美元），零售價格則是更高，迫使印度許多民眾縮手，做菜減少用番茄。

印度政府將番茄價格飆漲歸咎於生產季節的雨季打亂了運輸和物流。近幾個月來，印度消費者已經忙著和從牛奶到香料等各種商品漲價奮戰。

印度首都新德里的兩家麥當勞門口貼著紅色告示，上頭寫著：「儘管我們盡了最大的努力，但通過嚴格品管的番茄數量仍不夠。」

「我們因此被迫提供您，沒加番茄的餐點。」

店經理表示，停用蕃茄是因為供應鏈品質的問題，而不是漲價的關係。

麥當勞印度加盟商康諾特廣場餐飲集團（Connaught Plaza Restaurant）在給媒體的新聞稿中表示，停用番茄是「暫時性」季節因素。康諾特廣場餐飲集團經營印度北部和東部約150家麥當勞。

另一家麥當勞印度加盟商威斯萊夫食物世界（Westlife Foodworld）則表示，沒有「嚴重的番茄相關問題」。威斯萊夫食物世界在印度西部和南部經營357家麥當勞。

威斯萊夫食物世界說，這個問題是季節性的，旗下10-15%的店面將暫時停供番茄。

麥當勞的德里店面仍有提供番茄醬包，附近的一家Subway則表示，他們沒有供應番茄方面的問題。

在印度金融中心孟買，蔬菜攤商夏瑪（Vijay Sharma）表示，番茄銷量從過去每天的40公斤大幅下滑。

「我的客人大多不再買番茄了。現在我只批5公斤回來。」

隨著印度民眾減少使用蕃茄做菜，部分商家提出替代方案。

在塔塔集團（Tata）旗下一款購物應用程式（app）上搜尋蕃茄時，搜尋結果出現了一則廣告建議：「番茄價格高漲，做菜改用蕃茄泥吧！」

（中央社新德里/孟買7日綜合外電報導）

（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1120708

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