美國通膨數據與Fed高層演說成本周焦點

美國聯準會（Fed）7月底舉行貨幣政策會議，雖然外界普遍預期其將會升息，但由於已踏入下半年，大家仍十分關心經濟前景的走向，因此美國乃至其他主要國家本周公布的經濟數據，都可能影響投資人的情緒。

美國本周與通膨相關的數據裡，最受關注是12日公布的6月通膨率，外界預期會從5月的4％下降至3.6％，核心通膨率從5.3％下降至5％。儘管如此，仍然明顯高於Fed的2％目標。

另外與物價相關的，分別是13日公布的6月生產者物價指數（PPI），和14日公布的6月進出口物價。

與經濟展望相關數據，有10日公布的6月消費者通膨預期，和14日密西根大學7月消費者信心初值。還有11日公布的6月NFIB企業樂觀指數。

儘管Fed要到月底才舉行會議，但前次會議記錄顯示Fed高層，幾乎預期下半年會有再升息可能，讓Fed在12日公布的褐皮書備受關注。

因為褐皮書是Fed制定貨幣政策的重要依據之一，並反映其12個轄區內工商業界對景氣前景看法。

更重要的是，Fed多位高層本周會在多個場合發表演說，也是讓外界得以觀察他們對美國經濟前景，和下半年貨幣政策走向等看法。

10日發表演說的分別是舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）、和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則在12日發表演說。

本周舉行貨幣政策的主要國家央行，分別是加拿大央行12日公布最新利率決議，外界預期其升息1碼至5％。韓國央行13日開會，外界預期其將維持基準利率在3.5％不變。