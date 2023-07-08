料聯準會將升息 美股3大指數收黑

美國公布的6月非農就業數據低於預期，但平均時薪的增速卻意外強勁，加劇了市場對聯準會7月升息的擔憂，美股除費半近乎持平外，其餘3大指數收黑。

道瓊工業指數收盤下挫187.38點，或0.55%，以33,734.88點作收；標準普爾500指數下滑12.64點，或 0.29 %，收4,398.95點；那斯達克指數下跌18.33點，或0.13%，收13,660.71點；費城半導體指數上漲0.239點，或0.01%，收3,577.727點。

數據方面，6日公布的公布6月「小非農」ADP全國就業報告，超出市場預期一倍多，引起市場一片騷動，但美國勞工局7日公布的6月非農就業報告卻跌破外界眼鏡，新增就業顯著低於預期。

就業報告中顯示，非農就業人數單月增加20.9萬人，低於市場預期的22.5萬人，並創下2020年12月以來最小增幅，失業率從5月份的3.7%下降至3.6%，平均時薪增長0.4％、年增4.4％。

數據顯示時薪增幅數據依舊強勁，美國利率期貨市場預期聯準會（Fed）本月恢復升息機率已衝破9成。分析師表示，雖然聯準會在7月的會議上升息已是預料中事，但6月的非農就業數據更加深了聯準會升息的機率，並將引發下個月是否繼續升息的疑慮。

政經方面，美國財政部長葉倫訪中， 7日上午先與中國國務院前副總理劉鶴和中國人民銀行行長易綱會面，就全球、美中經濟進行非正式會談。中方強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。下午會見中國國務院總理李強時表示，美國不尋求與中國「贏者全拿」的競爭；李強則形容，中美關係「風雨之後有彩虹」。

葉倫被視為是對中溫和派的美國官員，她在隨後與李強會談時表示，美國正尋求在公平規則的基礎上，與中國進行兩國均可長期受益的良性競爭，而不是採取「贏家通吃」的方式，希望此行促進美中更多常態性溝通管道，並就氣候變遷等全球挑戰負起責任。

（工商時報 陳彥綺）

非農不如預期 美股多收黑 道瓊跌187.38點 輝達火箭續噴 台積電ADR站回百美元

周五美股三大指數小跌、盤中陷入震盪，美國6月非農就業增長小於市場預期，但薪資增長仍然強勁，以及在其他關鍵經濟數據出爐前和財報季登場前，投資人偏向謹慎。

在上半年強勢收盤後，三大指數在下半年首周全面反轉收黑。本周標普500指數收跌約1.2%。道瓊指數跌約2%，創下3月以來最大單周跌幅，那斯達克指數周線跌0.9%，費城半導體指數本周收跌2.6%。

美國勞工統計局公布，6月非農就業增加20.9萬人，低於市場預期的22.5萬人，並創下2年半新低，但平均時薪較5月上揚0.4%、較去年同期成長4.4%，均超出市場預期，顯示美國的勞動力市場仍然緊俏。

由於美國的就業增長仍然超出疫前十年間的速度，市場普遍預期聯準會在6月暫停升息後，將在本月晚些時候召開的政策會議上再度調升利率。

標普500指數11大類股中，以防禦股表現最疲弱，必需消費品類股跌1.34%，跌幅最大；其次為醫療類股跌1.16%。受油價上漲激勵，能源股漲2.06%，漲幅最大；其次為原材料股漲0.88%。

羅素2000小型股指數收漲1.22%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.49：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.00：1。

標普500指數有11檔成分股創下52周新高、5檔創新低。那斯達克指數有45檔成分股創52周新高點、63檔創新低。

美國交易所成交量約為103億股，過去20日均量為111億股。

★四大指數

美股道瓊下跌187.38點或0.55%，收33,734.88點。

NASDAQ下跌18.33點或0.13%，收13,660.72點。

S&P500下跌12.64點或0.29%，收4,398.95點。

費城半導體上漲0.24點或0.01%，收3,577.73點。

★11大類股

能源類股(SPNY)漲2.06% 原物料類股(SPLRCM)漲0.88%

工業類股(SPLRCI)漲0.23% 非必需消費類股(SPLRCD)漲0.18%

金融類股(SPSY)漲0.16% 科技類股(SPLRCT)跌0.44%

房地產類股(SPLRCREC)跌0.50% 通訊服務類股(SPLRCL)跌0.58%

公用事業類股(SPLRCU)跌0.74% 醫療類股(SPXHC)跌1.16%

必需消費類股(SPLRCS)跌1.34%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌1.19%，收337.22美元。

蘋果(AAPL)下跌0.59%，收190.68美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.11%，收129.78美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.52%，收119.48美元。

特斯拉(TSLA)下跌0.76%，收274.43美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌0.50%，收290.53美元。

蘋果(AAPL)下跌0.59%，收190.68美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.11%，收129.78美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.52%，收119.48美元。

網飛(NFLX)下跌0.17%，收438.10美元。

3.其它焦點股

亞馬遜(AMZN)上漲1.11%，收129.78美元。

輝達(NVDA)上漲0.95%，收425.03美元。

高通(QCOM)上漲0.62%，收115.94美元。

IBM(IBM)下跌0.06%，收132.08美元。

恩智浦(NXPI)下跌0.15%，收204.06美元。

思科(CSCO)下跌0.23%，收50.99美元。

超微(AMD)下跌0.27%，收113.17美元。

英特爾(INTC)下跌0.38%，收31.85美元。

Meta(Meta)下跌0.50%，收290.53美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.52%，收119.48美元。

應用材料(AMAT)下跌0.58%，收139.57美元。

蘋果(AAPL)下跌0.59%，收190.68美元。

德州儀器(TXN)下跌0.64%，收173.70美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.73%，收114.61美元。

美光(MU)下跌0.76%，收60.65美元。

特斯拉(TSLA)下跌0.76%，收274.43美元。

微軟(MSFT)下跌1.19%，收337.22美元。

★台股 ADR

台積電上漲0.82美元或0.82%，收100.23美元，換算台股價格為628.04元。

聯電上漲0.07美元或0.91%，收7.75美元，換算台股價格為48.56元。

日月光上漲0.09美元或1.20%，收7.58美元，換算台股價格為118.74元。

中華電信下跌0.13美元或0.36%，收36.38美元，換算台股價格為113.98元。

（時報資訊 柯婉琇）

延伸閱讀

葉倫會李強：美不尋求贏者全拿

非農降溫 台指期夜盤走揚

美6月非農就業低於預期 美元指數走弱